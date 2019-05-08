Россиянка Виктория Львова в пятый раз в карьере стала победителем международного турнира по теннису на колясках и 13 мая отправится в Израиль защищать честь страны на Кубке Мира. В мужском одиночном разряде Кубок Мечты достался 13-й ракетке мира, второму сеяному турнира, финалисту прошлого года, 19-летнему игроку из Испании Мартину де ла Пуэнте.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

3 мая в финальной игре Виктория Львова в двух сетах со счетом 6:3, 7:5 победила японскую теннисистку СиориФунамидзу, которая на пути к финалу обыграла россиянку Людмилу Бубнову, Донну Янсен из Голландии и вторую сеяную турнира аргентинку Марию Флоренсию Морено. Виктория обошла соотечественницу из Уфы Динару Сабитову, латвийскую теннисистку Наталью Новикову, француженку Эммануэль Морш и петербурженку Полину Шакирову. Кубок Мечты в парном женском разряде также остался за россиянками: пара Львова/Бубнова в драматическом противостоянии в трех сетах выиграла у аргентино-японского дуэта Морено/Фунамидзу.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Накануне MegaFonDreamCup Виктория Львова и Людмила Бубнова выиграли европейский квалификационный этап командного Кубка мира и в середине мая отправятся Израиль, где будут защищать честь России в финале BNP ParibasWorldTeamCup.

В мужской сетке на петербургских кортах сошлись Новый и Старый свет: Южная Америка, Европа, Азия и Африка. Подтвердить свой прошлогодний успех не удалось первому сеяному АгустинуЛедесма (13-я ракетка мира) из Аргентины. В двух сетах со счетом 7:5, 6:4 его обыграл прошлогодний финалист, соотечественник Рафаэля Надаля, 19-летний Мартин де ла Пуэнте (14-й номер рейтинга). Мартин стал победителем и в парном разряде, в дуэте с Ледесма обойдя латвийско-японскую пару Эрвин Капа/ХаруяМидзукоси. Также на кортах спортивного комплекса «Жесть» зрители могли наблюдать противостояние игроков из России (Юрий Головин, Александр Амелин), ЮАР (Леон Элс), Италии, Японии, Латвии, Белоруссии.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Традиционно в рамках MegaFonDreamCup проходил турнир юниоров: четыре юных теннисиста из Уфы, четверо из Латвии, шесть игроков из Санкт-Петербурга, 10-летний Карим Калимуллин из Тольятти, а также 16-летний юниор Томоя Тати из Японии и 17-летняя Николь Дерс из Аргентины. Такая представительная молодежная сетка турнира – показатель интенсивного развития этого вида спорта. В 2018 году российские юниоры стали чемпионами мира, выиграв командный Кубок мира. Победителями МегаФон DreamCup стали японец Томоя Тати среди юношей и аргентинка Николь Мария Дерс среди девушек.

Всего за турнир было сыграно 103 матча, 215 сетов, почти полторы тысячи геймов. Самым длинным матчем, который продолжался более 3 часов, стал четвертьфинал в женском одиночном разряде: японская теннисистка СиориФунамидзу в трех трудных сетах преодолела сопротивление Донны Янсен из Голландии (3:6, 6:4, 6:4).

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Всего в IХ турнире MegaFonDreamCup приняли участие 49 теннисистов, которые представляли 10 стран мира: Россию, Испанию, Аргентину, Латвию, Францию, Японию, ЮАР, Италию, Белоруссию, Нидерланды. Среди игроков – несколько участников Паралимпийских игр. Более половины игроков турнира составили отечественные спортсмены – 25 взрослых теннисистов и юниоров из России сыграли на петербургских кортах.

Турнир MegaFonDreamCup очень важен для российских теннисистов, членов сборной команды страны – кандидатов на участие в Паралимпийских играх. Глобальной целью турнира является борьба за попадание российских теннисистов на XVI Паралимпийские летние игры в Токио 2020 года.

Традиционно в рамках МегаФон DreamCup на площадке комплекса «Жесть» для гостей и участников турнира был организован живописный марафон «Рисуем Мечту» с художником Валериусом. На церемонии награждения команда из Башкортостана выступила с небольшим концертом, сыграв на национальных музыкальных инструментах, которые удалось найти в Санкт-Петербурге благодаря помощи общественной организации «Конгресс (Курултай) башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 1 мая со своими соотечественниками, а также со всеми участниками турнира, встретились аргентинские футболисты ФК «Зенит» Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Справка о турнире

Турнир MegaFonDreamCup входит в Календарь Международной теннисной федерации ITF, Календарь международных турниров в России на 2019 год Федерации тенниса РФ, План официальных физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2019 год.

Мировой тур для теннисистов-колясочников (WheelchairTennisTour), проходящий под эгидой Международной теннисной федерации ITF, включает в себя более 160 турниров на всех пяти континентах. Кроме того, в мире проходит ежегодно не менее 100-150 региональных турниров, не входящих в мировой Календарь.

Турнир МегаФон DreamCup организован Фондом развития тенниса Санкт-Петербурга, при поддержке компании «МегаФон», Федерации тенниса России, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Международный титульный партнер турниров ITF WheelchairTennisTour 2015: UNIQLO. Бессменными партнерами турнира являются: Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга, Федерация тенниса Санкт-Петербурга, компания «Формула-ТХ» (организатор турниров по теннису St.PetersburgOpen и LadiesTrophy, которые также проходят в Санкт-Петербурге).

Турнир MegaFonDreamCup был удостоен высшей награды Федерации тенниса России «Русский Кубок» в номинации Турнир года.