2019-05-08T18:00:29+03:00
Общество

В Ленобласти прошел мотопробег по Дороге жизни

Байкеры поклонились памятникам павшим в войну и встретились с ветеранами
Анна ПОСЛЯНОВА
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В акции приняли участие полсотни мотоциклистов. Фото: Администрация Ленинградской областиВ акции приняли участие полсотни мотоциклистов. Фото: Администрация Ленинградской области
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Ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни прошел накануне 9 Мая. Традиционно его посвятили Победе. «Железных коней» оседлали около полусотни байкеров и байкерш из мотоклубов Петербурга и Ленобласти. Завел свой «Харли-Дэвидсон» и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

– Мы делаем мотопробег по местам боевой славы вот уже четвертый год подряд, – сказал Александр Дрозденко. – В этом году расширили программу: начали сезон в Крыму, ведь в этом году исполняется и 75 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков, и 75 лет с полного освобождения Ленинграда от блокады.

В Ленобласти прошел мотопробег по Дороге жизни.Видео: @drozdenko_au

Построение байкерской колонны началось утром в Кудрове. Глава региона приехал в форме военного мотоциклиста времен Великой Отечественной, в звании майора запаса. Под рев моторов участники направились в сторону трассы, спасшей жизнь миллионам, в 11:00.

– Мы устраиваем пробег, чтобы память о подвиге никогда не была забыта, – пояснил глава мотоклуба «Дом», организатора пробега, Рамис Дебердеев.

Цветы возложили на Румболовской горе, в Ириновке и у Ладожского озера. Фото: Администрация Ленинградской области

Цветы возложили на Румболовской горе, в Ириновке и у Ладожского озера. Фото: Администрация Ленинградской области

Первой остановкой маршрута стала Румболовская гора. Участников встретил настоятель Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни отец Роман Гуцу и благословил пробег. Байкеры поклонились легендарной «Полуторке» и возложили цветы к памятнику погибшим в авиакатастрофе над Синаем, а затем посетили храм.

Прошел мотопробег и через деревню Ириновка. Колонна, к которой присоединились несколько раритетных военных машин и даже БТР, подъехала к братскому захоронению под песню «Темная ночь».

Цель пробега – сохранить правду о войне. Фото: Администрация Ленинградской области

Цель пробега – сохранить правду о войне. Фото: Администрация Ленинградской области

Финишировали байкеры на берегу Ладожского озера, у мемориала «Разорванное кольцо». Мотопробег завершился чествованием ветеранов, выступлением военного оркестра и угощением солдатской кашей.

– Мотопробег – это возможность еще раз вспомнить о героической Дороге, которая позволила Ленинграду выжить, и о том, какой ценой была завоевана Победа, – сказал Дрозденко. – К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Но в этом году несколько ребят из мотоклубов взяли с собой детей и внуков. И это здорово: от ветеранов они узнают и сохранят правду о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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