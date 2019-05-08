2019-05-08T18:50:06+03:00
Общество

В Петербурге полицейские поздравили ветеранов войны с Днем Победы

Сотрудники МВД также почтили память погибших защитников Ленинграда
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские в Петербурге поздравили ветеранов Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и ЛенобластиПолицейские в Петербурге поздравили ветеранов Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти
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Полицейские в Петербурге открыли масштабную выставку Ленрезерв, посвященную Великой Отечественной войне. На экспозицию по традиции силовики пригласили ветеранов, где поздравили с предстоящим Днем Победы. С фронтовиками и блокадниками встретился новый начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Роман Плугин.

- Роман Плугин поздравил ветеранов с праздником Победы, пожелал им здоровья и благополучия и отметил: «Только любовь к Родине позволяет одерживать такие победы. Наша главная задача – воспитывать патриотизм в наших детях», - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Главные гости этого мероприятия сегодня - ветераны Великой Отечественной войны, которые много лет отдали службе в милиции и правоохранительных органах.

Ветеранов пригласили на выставку "Ленрезерв" Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти

Ветеранов пригласили на выставку "Ленрезерв" Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти

Всего в Петербурге и Ленинградской области сейчас 250 бывших сотрудников милиция, которые после Победы работали в органах внутренних дел. Среди них: 48 фронтовиков, 46 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 37 тружеников тыла, 119 ветеран, награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 12 — медалью «За оборону Ленинграда».

Полицейские также возложили цветы и венки на Пискаревском мемориальном кладбище, почтив память погибших жителей и защитников блокадного города. Всего во время войны при артобстрелах и бомбардировках города погибли 125 сотрудников ленинградской милиции.

Полицейские почтили память погибших Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти

Полицейские почтили память погибших Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти

Напомним, что всего на выставке "Ленрезерв" более 100 единиц исторической техники, реконструкция артиллерийских позиций и блиндажей, представлены настоящие боевые знамена, выставлены зенитные и противотанковые орудия. Кроме того, здесь более 80 единиц подлинных исторических автомобилей и военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе уникальные образцы - легендарная «Катюша», броневики, амфибии, мотоциклы из передовых подразделений разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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