Двое погибли, третий в коме: В Петербурге подростки отравились неизвестным веществом

Обычная встреча трех приятелей-подростков, случившаяся в первые майские праздники 2019 года, привела к страшной трагедии. Наутро после общения с приятелями, двое юношей уже не проснулись. Третий оказался в коме.

- За майские праздники двое молодых людей скончались, предположительно, отравившись неизвестным препаратом. Один из них – воспитанник Центра содействия семейному воспитанию, 14-летний ученик 7 класса, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

По словам воспитанников Центра, погибший подросток вечером 2 мая вернулся с прогулки и как обычно лег спать. Ничего странного дети не заметили, а утром юношу уже не смогли разбудить.

Другой смертельный случай произошел в тот же день. Ученик 9 класса Ломоносовской школы, который гостил на майские праздники у бабушки с дедушкой в Петербурге, также скончался во сне. Никаких повреждений на теле мальчика обнаружено не было, а с кем он проводил время накануне трагедии, родные не знают.

Выжить удалось лишь третьему подростку. В ночь на 3 мая 15-летний житель Адмиралтейского района Северной столицы был срочно госпитализирован врачами скорой помощи. с острым отравлением неизвестным препаратом. Уже в больнице юноша впал в кому, но потом врачам удалось вывести пациента из состояния клинической смерти. Сейчас подросток переведен в обычную палату.

Поверка, которую организовали полицейские, показала, что все три молодых человека были знакомы и провели роковой вечер вместе. Сейчас следователи выясняют, чем отравились юные петербуржцы и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».