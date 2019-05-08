2019-05-08T23:48:11+03:00
Спорт

Словакия – Финляндия. 11 мая 2019: Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккей. Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словакия – Финляндия. Команды сыграют в субботу, 11 мая в Кошице на «Стил Арене». Начало – в 21.15
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Словакия – Финляндия. 11 мая 2019: Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею. Фото с сайта iihf-hockey.comСловакия – Финляндия. 11 мая 2019: Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею. Фото с сайта iihf-hockey.com
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Играть на домашнем турнире – всегда как минимум непросто. Болельщики гонят вперед, но и одновременно «пристегивают» пудовые гири к ногам.

Но словакам надеяться на этом турнире особо не на что – только на поддержку всей страны. А словаки поддерживать свою команду умеют прекрасно, в Канаде могут позавидовать. Но энтузиазм народа – это, похоже, единственное, за что сейчас могут зацепиться «Рыцари Татры».

Главная звезда хозяев турнира – сейчас генеральный менеджер Мирослав Шатан. Он мечтает о медалях. Но даже выход из группы будет большим успехом.

Ведь стадии четвертьфинала словаки на чемпионатах мира не достигали с 2013-го года. И, кстати, на предыдущем и первом в своей истории домашнем чемпионате мира – в 2011-м году – славяне тоже завершили борьбу уже в группе.

Впрочем, если все-таки задумываться о чем-то серьезном – надо начинать с места в карьер и попытаться очки у фаворита.

Тем более что причисление в эту категорию финской сборной, на этот раз произошло автоматически.

У Юкки Ялонена, хорошо известного по работе со СКА в КХЛ, в составе звезд нет вообще. Даже по финским меркам. Все финские топ-энхаэловцы оказались или травмированы, или устали после сложного сезона и сделали выбор в пользу отдыха. Свободная страна – что вы хотите?!

В итоге, только два игрока Суоми в этом сезоне числились в «основе» клуба НХЛ – защитник Хенри Йокихарью («Чикаго») и форвард Юхо Ламмико («Флорида»). Впрочем, они мало кому заполнились своей игрой.

Главной звездой этой команды, скорее, можно назвать Каапо Какко. Этот паренек на предстоящем драфте НХЛ будет выбран под первым или вторым номером. Но когда 18-летний форвард рассматривается как лидер атаки – это многое говорит о ее уровне.

При этом абсолютно беззвездная команда Ялонена без проблем расправилась на недавнем этапе Евротура с российской дрим-тим. Но и обыграть ее по силам любому середнячку чемпионата мира. Так, почему, это не сделать словакам? Тем более что под домашнее первенство они собрали свои лучшие силы, за исключением Здено Хары. Впрочем, скорее всего, словакам для победы над финнами потребуются или дополнительное время, или серия буллитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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