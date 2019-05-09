2019-05-09T13:22:26+03:00
Общество

Работа общественного транспорта 9 мая 2019 года в Петербурге: Невский проспект закрыт для проезда

На время празднования Дня Победы общественный транспорт в центре Петербурга изменит свое движение
Лилия КОЗЛОВА
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Работа общественного транспорта 9 мая 2019 года в ПетербургеРабота общественного транспорта 9 мая 2019 года в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В День Победы 2019 года в Петербурге выдалась отличная солнечная погода. Горожане и гости Северной столицы отправились в центр для того, чтобы принять участие в массовом праздновании 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с парадом, акцией «Бессмертный полк» и многими другими праздничными мероприятиями, работа общественного транспорта в центре Петербурга изменилась.

- Закрывается движение транспорта по Невскому проспекту и вносятся изменения в трассы автобусов, троллейбусов и трамваев, временно изменится режим работы нескольких центральных станций Петербургского метрополитена, - сообщил Смольный.

С утра и до 18:00 пешеходными стали: Невский проспект, площадь Александра Невского, Дворцовый проезд, Лиговский проспект от улицы Жуковского до площади Восстания.

Невский проспект 9 мая 2019 года превратится в пешеходную зону Фото: Смольный

Невский проспект 9 мая 2019 года превратится в пешеходную зону Фото: Смольный

В связи с этим изменят свое движение 22 маршрута автобусов. Среди них известный маршрут №3, который обычно проезжал по Невскому проспекту от площади Восстания до Малой Морской и доезжал до Театральной площади. Теперь он будет работать на участке от улицы Костюшко до Кузнечного переулка, далее разворачиваться на Кузнечном, двигаться по Марата, далее поворот на Свечной переулок, на Лиговский проспект и далее по действующей трассе. По такому же маршруту объезжать Невский будут автобусы №26, 54, 65, 74, 76, 91, 141.

Кроме того, полностью отменено на сегодня движение троллейбусов №1 и 5. Подробные маршруты движения транспорта по центру Петербурга расписано на сайте Смольного.

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День Победы в Петербурге будет праздноваться с большим размахом. В этом году вся страна отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Петербуржцы отправятся наблюдать за торжественным парадом военных и боевой техники, примут участие в акции Бессмертный полк, а в заключении вечера насладятся яркими залпами праздничного салюта. Работа метро на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге позволит горожанам не беспокоиться о времени и участвовать в народных гуляниях хоть всю ночь.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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