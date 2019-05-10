2019-05-10T15:17:06+03:00
Происшествия

Ничего не говорил и улыбался: Полиция ищет приезжего из Оренбуржья, развращавшего школьниц в Ленобласти

Мужчина в деловом костюме оголился перед девочками
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Под Выборгом мужчина развращал трех несовершеннолетних.Под Выборгом мужчина развращал трех несовершеннолетних.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Трое учениц 3 и 4 класса поселка Поляны под Выборгом стали жертвами развратника. Родители несовершеннолетних девочек обратились за помощью в полицию и написали заявление на неизвестного мужчину.

Как рассказали «КП-Петербург» в правоохранительных органах, три подружки возвращались домой после прогулки по поселку, когда у одного из жилых домов рядом с ними тормознул автомобиль красного цвета. За рулем его находился вполне приличного вида мужчина – темноволосый русский в деловом костюме. На вид ему было лет 35. Водитель обратился к несовершеннолетним с вопросом – уточнил, в каком населенном пункте он находится. Ответив, что это Поляны, подружки направились к своему подъезду. И пока ждали ответа в домофон, поняли, что что-то не так.

Мужчина проехал вслед за девочками и притормозил еще раз – уже у подъезда. Девочки обернулись и увидели шокирующую картину. Водитель авто откинулся на сиденье и выставил напоказ несовершеннолетним свои половые органы. Как рассказали девочки полицейским, мужчина ничего не говорил и очень странно улыбался.

Как только дверь в подъезд открылась, подружки бросились внутрь. А поднявшись на несколько этажей выше, посмотрело в окно. Красная машина сделала еще пару кругов вокруг дома и скрылась.

Полиция по камерам видеонаблюдения установила марку и номер машины. И установила личность ее владельца. Принадлежит она 49-летнему уроженцу Оренбургской области. Его уже разыскивают правоохранители. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и грозах
В Петербурге ищут сбежавшего павлина
На «Проспекте Ветеранов» пассажир упал на рельсы
По проспекту Космонавтов не будут ходить троллейбусы до 13 мая
День Победы в Петербурге встретили без происшествий
На улице Беринга 9 мая нашли гранату времен войны
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
У Петропавловской крепости в Петербурге столкнулись два катера
В Петербурге предложили установить памятник отцу-основателю Уругвая
В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек
После Дня Победы в Петербург придут грозы
Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00
На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист
Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках