Ничего не говорил и улыбался: Полиция ищет приезжего из Оренбуржья, развращавшего школьниц в Ленобласти

Трое учениц 3 и 4 класса поселка Поляны под Выборгом стали жертвами развратника. Родители несовершеннолетних девочек обратились за помощью в полицию и написали заявление на неизвестного мужчину.

Как рассказали «КП-Петербург» в правоохранительных органах, три подружки возвращались домой после прогулки по поселку, когда у одного из жилых домов рядом с ними тормознул автомобиль красного цвета. За рулем его находился вполне приличного вида мужчина – темноволосый русский в деловом костюме. На вид ему было лет 35. Водитель обратился к несовершеннолетним с вопросом – уточнил, в каком населенном пункте он находится. Ответив, что это Поляны, подружки направились к своему подъезду. И пока ждали ответа в домофон, поняли, что что-то не так.

Мужчина проехал вслед за девочками и притормозил еще раз – уже у подъезда. Девочки обернулись и увидели шокирующую картину. Водитель авто откинулся на сиденье и выставил напоказ несовершеннолетним свои половые органы. Как рассказали девочки полицейским, мужчина ничего не говорил и очень странно улыбался.

Как только дверь в подъезд открылась, подружки бросились внутрь. А поднявшись на несколько этажей выше, посмотрело в окно. Красная машина сделала еще пару кругов вокруг дома и скрылась.

Полиция по камерам видеонаблюдения установила марку и номер машины. И установила личность ее владельца. Принадлежит она 49-летнему уроженцу Оренбургской области. Его уже разыскивают правоохранители. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.