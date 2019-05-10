2019-05-10T12:19:42+03:00
Общество

Александр Дрозденко принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Тихвине

В Ленинградской области 260 тысяч человек пронесли в колоннах портреты своих героев
Полина ЖУКОВА
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"Бессмертный полк" прошел по Тихвину. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области"Бессмертный полк" прошел по Тихвину. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
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По всей России 9 мая прошла самая масштабная и трогательная акция памяти – «Бессмертный полк». Ленинградская область, конечно, не стала исключением. В торжественном шествии в регионе приняли участие около 260 тысяч человек. Портреты своих отцов, дедов, прадедов несли по центральным улицам жители Выборга, Тосно, Гатчины, Кингисеппа и других городов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в праздничный день посетил Тихвин. И вместе с жителями Города воинской славы принял участие в шествии «Бессмертного полка». Он пронес фотографии двух своих дедов.

В шествии принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

В шествии принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

– Движение «Бессмертный полк» важно даже не столько для нашего поколения и поколения ветеранов, сколько для молодежи. Именно через это шествие мы передаем память о страшной войне от старшего к молодому поколению. В Полку идут и дети, и наши внуки, многие приходят семьями. А многие благодаря ему начинают изучать историю своих предков, – отметил Александр Дрозденко. – Через «Бессмертный полк» мы показываем всему миру, насколько для нас память о войне священна, насколько мы чтим дату 9 мая. И я благодарен всем, кто встает в его ряды.

«Бессмертный полк» в Тихвине стартовал после торжественного митинга на площади Мерецкова. Возглавила шествие знаменная группа и оркестр. А многотысячная колонна прошла по главной улице города до площади Свободы. Там Александр Дрозденко возложил цветы к памятнику «Звезда Славы».

Губернатор Ленобласти возложил цветы к памятнику "Звезда Славы" в Тихвине. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Губернатор Ленобласти возложил цветы к памятнику "Звезда Славы" в Тихвине. Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

В Тихвине губернатор Ленобласти лично поздравил с Днем Победы ветерана Владимира Дмитриевича Добрынина, которому скоро исполнится 95 лет. Рядовым он ушел на фронт в 1942-м, участвовал в Курской битве, в 1943-м был тяжело ранен. Сегодня рядом с ним большая семья – у Владимира Дмитриевича в Тихвине живут два внука и две правнучки.

Праздник в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тихвине по традиции завершился салютом. Прогремели они и в Луге, Выборге и Гатчине. Именно эти четыре города Ленинградской области носят звание Городов воинской славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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