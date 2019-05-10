2019-05-10T14:11:48+03:00
Общество

«Терпеть друг друга не могли»: Александр Невзоров посвятил эпитафию Сергею Доренко

Известный журналист назвал смерть коллеги красивой
Ольга МЕДВЕДЕВА
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После падения с мотоцикла умер журналист Сергей Доренко.После падения с мотоцикла умер журналист Сергей Доренко.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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9 мая ушел из жизни яркий, талантливый, неоднозначный российский журналист Сергей Доренко. Ему было всего 59 лет. Кто-то его любил, кого-то он раздражал. Но его смерть стала неожиданностью, как для профессионального сообщества, так и для почитателей радио «Говорит Москва», главным редактором которого он являлся в последнее время.

Доренко скончался, в тот момент, когда передвигался на любимом мотоцикле по одной из столичных улиц. Причиной смерти медики называют не дорожную аварию, а сердечный приступ.

Многие отечественные звезды, общественные деятелями, политики и коллеги по цеху уже принесли соболезнования семье журналиста, высказали теплые слова в его адрес. Не остался в стороне и вечный оппонент Сергея Доренко Александр Невзоров. Он посвятил коллеге эпитафию.

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Невзоров посвятил эпитафию Сергею Доренко
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«Ну, что Доренко можно только позавидовать, очень классная смерть на хорошей скорости и на очень классном мостике, все красиво. Я думаю, если бы ему предложили на выбор пять смертей, он выбрал бы именно эту. Мы всегда терпеть друг друга не могли», - написал журналист в соцсети Instagram.

Невзоров, тем не менее, с уважением признает талант Доренко, называя его динозавром журналистики, для которых пришло время вымирать, освобождая место в профессии для карликов. «Он молодец. Здоровенным был, здоровенным и ушел», - резюмировал Александр Глебович.

Уже известно, что Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище.

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Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Окончил школу с золотой медалью. В 1982 получил диплом Университета Дружбы сразу по трем специальностям - «филолог, преподаватель русского языка как иностранного», «переводчик с испанского языка», «переводчик с португальского языка» (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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