«Терпеть друг друга не могли»: Александр Невзоров посвятил эпитафию Сергею Доренко

9 мая ушел из жизни яркий, талантливый, неоднозначный российский журналист Сергей Доренко. Ему было всего 59 лет. Кто-то его любил, кого-то он раздражал. Но его смерть стала неожиданностью, как для профессионального сообщества, так и для почитателей радио «Говорит Москва», главным редактором которого он являлся в последнее время.

Доренко скончался, в тот момент, когда передвигался на любимом мотоцикле по одной из столичных улиц. Причиной смерти медики называют не дорожную аварию, а сердечный приступ.

Многие отечественные звезды, общественные деятелями, политики и коллеги по цеху уже принесли соболезнования семье журналиста, высказали теплые слова в его адрес. Не остался в стороне и вечный оппонент Сергея Доренко Александр Невзоров. Он посвятил коллеге эпитафию.

nevzorovofficial Невзоров посвятил эпитафию Сергею Доренко

«Ну, что Доренко можно только позавидовать, очень классная смерть на хорошей скорости и на очень классном мостике, все красиво. Я думаю, если бы ему предложили на выбор пять смертей, он выбрал бы именно эту. Мы всегда терпеть друг друга не могли», - написал журналист в соцсети Instagram.

Невзоров, тем не менее, с уважением признает талант Доренко, называя его динозавром журналистики, для которых пришло время вымирать, освобождая место в профессии для карликов. «Он молодец. Здоровенным был, здоровенным и ушел», - резюмировал Александр Глебович.

Уже известно, что Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище.

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