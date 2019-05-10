2019-05-10T21:17:37+03:00
Спорт

Чехия — Швеция 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Чехия — Швеция 10 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 мая. Составы команд
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Матч чемпионата мира по хоккею Чехия – Швеция состоится 10 мая 2019. Фото: iihf-hockey.comМатч чемпионата мира по хоккею Чехия – Швеция состоится 10 мая 2019. Фото: iihf-hockey.com
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Вслед за сборной России, начинают чемпионат мира и два других главных претендента на первое место в группе В – Чехия и Швеция. Причем, матчем между собой. Шведы на двух последних чемпионатах мира становились первыми. И в Словакии намерены сделать золотой хет-трик.

Чехия-Швеция: Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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