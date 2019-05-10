2019-05-10T22:04:02+03:00
Спорт

Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - ЦСКА

Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье,12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 19.00. (Мск)
Максим МИХАЛКО
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Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вся футбольная Россия надеялась, ждала и рассчитывала, что матч «Зенит»- ЦСКА станет кульминацией всего чемпионата России. Матчем, в котором или «Зенит», победив принципиального соперника, станет чемпионом на глазах своих болельщиков, или ЦСКА, поставив ножку сине-бело-голубым, сохранит в чемпионате интригу. Попутно сохранив и себе шансы на медали. А значит и на традиционное для себя участие в Лиге чемпионов, сильнейшем и наиболее финансово привлекательном футбольном турнире Европы. ЦСКА то на это шансы сохранил, а вот главная интрига чемпионата России руками, точнее – ногами других команд, растворилась еще неделю назад.

Победа «Арсенала» над «Локомотивом» сделала «Зенита» чемпионом в полете из Грозного домой, где сразу после прибытия команды состоялось чемпионское файер-шоу с участием нескольких тысяч болельщиков.

Но глубоко заблуждаются те, кто уже назвал предстоящий матч для «Зенита» товарищеским. Да, формально петербуржская команда теперь может себе позволить хоть три поражения в трех оставшихся матчах. Но те, кто ждут от «Зенит» поддавков в матче с ЦСКА, - безнадежно далеки от футбола. Перенося юридический язык на футбол, напомним, что есть в футболе мотивация турнирная, а есть понятийная. Болельщики «Зенита» не поймут игроков, если те испортят им в воскресенье праздник. Вручать Кубок за победу в чемпионате и золотые медали зенитовцам будут сразу после матча. Особую ценность этому событию придаст новый статус Кубка, который по случаю пятикратной победы в чемпионате страны, петербуржский клуб заберет себе навсегда. Поражение от ЦСКА перед столь приятной церемонией станет ложкой дегтя в бочке меда, к тому же в «Зените» еще остались игроки, которые помнят противный вкус этого дегтя. 7 лет назад сине-бело-голубые также стали чемпионами за 3 тура до завершения чемпионата и церемония награждения также состоялась после топ-матча в Санкт-Петербурге. Но поражение в драматичной борьбе (2:3) от «Спартака» куража от праздника заметно поубавило. Спартаковцы наоборот были счастливы, что смогли унизить заклятого соперника, да еще на его стадионе. Обьединяет эти две истории с разницей в семь лет и турнирная мотивация соперников «Зенита» - и «Спартак» в 2012-м, и ЦСКА сейчас сохраняют шансы на место в Лиге чемпионов, за которую будут на «Газпром-Арене» биться одержимо. Добавит мотивации армейцам и желание внести печаль в радостную церемонию награждения, что по –спортивному абсолютно понятно.

«Зенит» - уже чемпион. Тем не менее у него в ближайшая воскресенье – своя особая мотивация. Во-первых, - принципиальнейший соперник, выигрывающий чемпионат в последние годы чаще. А тут еще возможность – поставить барьер перед ЦСКА к его цели. Другая столь же важная задача «Зенита» из «понятийных» - громко ответить на рассуждения о том, что сине-бело-голубые во главе с бывшим армейцем Семаком устроят на «Газпром-Арене» поддавки. Кстати, футбольное прошлое главного тренера «Зенита» - дополнительный сюжет, сделавший этот матч безоговорочно главным в туре. Семак в ранге тренера – чемпиона против команды, где он стал известным футболистом, и где выиграл первые трофеи. Против, по сути, родной команды, которой сейчас по-спортивному обязан поставить подножку. Поворот!

Отдельная интрига – состав, который под руководством Сергея Семака выйдет эту подножку ЦСКА ставить. Семак уже пообещал, что в воскресенье есть шанс выйти с первых минут у тех, кто до этого играл мало. Если так, то у нападающий Антон Заболотный сможет доказать, что достоин в «Зените» большего, а 20-летний воспитанник петербуржского футбола Леон Мусаев – убедить, что готов делать результат на равных с опытными партнерами. Десертом встречи «Зенита» с ЦСКА станут и заочные противостояния ведущих игроков. Акинфеев против Лунева. (Или Кержакова). Фернандес против Смольникова. Ну гвоздем программы станет заочное соревнование нападающих Федора Чалова и зенитовца Сердара Азмуна – оба забили по 12 мячей и продолжают борьбу за победу в гонке голеадоров. Жарко воскресным вечером будет на «Газпром-Арене»! До того жарко, что даже о состоявшемся чемпионстве «Зенита» на эти 90 минут придется забыть!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Зенита». (2:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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