2019-05-10T23:02:32+03:00
Спорт

Автограф-сессия Роя Джонса в Петербурге закончилась давкой

Встреча со звездой бокса вызвала настоящий ажиотаж у горожан [видео]
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Рой Джонс приехал в Петербург на Кубок губернатора по боксу.Рой Джонс приехал в Петербург на Кубок губернатора по боксу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Фанаты ликуют: знаменитый боксер Рой Джонс-младший в Петербурге! Звезда приехала в город на Неве накануне, в День Победы. В качестве почетного гостя Джонс примет участие в Кубке губернатора по боксу, который проходит в Северной столице с 7 по 11 мая.

Программа у знаменитости в Петербурге насыщенная. Он увидел, как в России проходит празднование 9 мая и посмотрел на салют, который прогремел в завершении праздника. А уже на следующий день удостоился чести сделать выстрел из пушки Петропавловской крепости. Кроме того, 10 мая Рой Джонс принял участие в открытии нового клуба единоборств и кроссфита Федерации бокса в Сестрорецке. А вечером того же дня вечером он дал мастер-класс юным боксерам Федерации бокса Петербурга, после чего во «Владимирском пассаже» состоялась автограф-сессия звезды.

На автограф-сессии Роя Джонса в Петербурге произошла давка.

Многометровая очередь из желающих увидеть известного боксера выстроилась в самом торговом центре и перед ним. Петербуржцы встретили звезду овациями. А возможность получить подпись спортсмена вызвала настоящий ажиотаж у горожан. И несмотря на то, что Джонс старался уделить внимание всем фанатам, в зале торгового центра образовалась такая давка, что автограф-сессию пришлось завершить.

Завтра, 11 мая, у боксера в планах посетить «М-1 Арену», где пройдут финальные встречи Кубка губернатора по боксу. На юбилейном турнире, который проходит в Петербурге с 2009 года, встретятся сильнейшие боксеры со всего мира.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс – 50-летний американский профессиональный боксер. Является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А также лучшим боксером мира 1996, 1999 и 2003 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге после падения из окна отеля умер студент из Колумбии
На «Газпром Арене» откроется выставка в честь Юрия Морозова
На Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки
Тест-драйв чуть не утопил BMW в Обводном канале
В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей
В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и грозах
В Петербурге ищут сбежавшего павлина
На «Проспекте Ветеранов» пассажир упал на рельсы
По проспекту Космонавтов не будут ходить троллейбусы до 13 мая
День Победы в Петербурге встретили без происшествий
На улице Беринга 9 мая нашли гранату времен войны
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
У Петропавловской крепости в Петербурге столкнулись два катера
В Петербурге предложили установить памятник отцу-основателю Уругвая
В шествии Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Петербурге приняли участие более миллиона человек
После Дня Победы в Петербург придут грозы
Беглов посмотрел Парад Победы и принял участие в Бессмертном полку 2019
Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00
На Таллинском шоссе разбился пьяный мотоциклист
Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках