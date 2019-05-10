Автограф-сессия Роя Джонса в Петербурге закончилась давкой

Фанаты ликуют: знаменитый боксер Рой Джонс-младший в Петербурге! Звезда приехала в город на Неве накануне, в День Победы. В качестве почетного гостя Джонс примет участие в Кубке губернатора по боксу, который проходит в Северной столице с 7 по 11 мая.

Программа у знаменитости в Петербурге насыщенная. Он увидел, как в России проходит празднование 9 мая и посмотрел на салют, который прогремел в завершении праздника. А уже на следующий день удостоился чести сделать выстрел из пушки Петропавловской крепости. Кроме того, 10 мая Рой Джонс принял участие в открытии нового клуба единоборств и кроссфита Федерации бокса в Сестрорецке. А вечером того же дня вечером он дал мастер-класс юным боксерам Федерации бокса Петербурга, после чего во «Владимирском пассаже» состоялась автограф-сессия звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708081" frameborder="0"></iframe> На автограф-сессии Роя Джонса в Петербурге произошла давка.

Многометровая очередь из желающих увидеть известного боксера выстроилась в самом торговом центре и перед ним. Петербуржцы встретили звезду овациями. А возможность получить подпись спортсмена вызвала настоящий ажиотаж у горожан. И несмотря на то, что Джонс старался уделить внимание всем фанатам, в зале торгового центра образовалась такая давка, что автограф-сессию пришлось завершить.

Завтра, 11 мая, у боксера в планах посетить «М-1 Арену», где пройдут финальные встречи Кубка губернатора по боксу. На юбилейном турнире, который проходит в Петербурге с 2009 года, встретятся сильнейшие боксеры со всего мира.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс – 50-летний американский профессиональный боксер. Является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А также лучшим боксером мира 1996, 1999 и 2003 годов.