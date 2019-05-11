Словакия — Финляндия 11 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею

В пятницу, 10 мая, чемпионат мира по хоккею 2019 начался с двух больших сюрпризов. «Андердоги» победили фаворитов. Сперва финская сборная, сделавшая ставку на молодежь, расправилась со звездной Канадой – 3:1. А затем словацкая команда при поддержке своих трибун разнесла американцев – 4:1.

А сегодня возмутители спокойствия уже должны между собой выяснить в Кошице, чей успех был на старте случайным, а кто готов поставить победы на конвейер. За словаков будет заполненная до отказов «Стил Арена», за финнов – полный релакс. Любой результат этой молодой сборной на чемпионате мира на родине признают успешным.

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