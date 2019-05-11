2019-05-11T16:15:38+03:00
Спорт

Словакия — Финляндия 11 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Словакия — Финляндия 11 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 мая. Составы команд
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Словакия – Финляндия. 11 мая 2019. Прямая трансляция матча ЧМ-2019. Фото с сайта iihf-hockey.comСловакия – Финляндия. 11 мая 2019. Прямая трансляция матча ЧМ-2019. Фото с сайта iihf-hockey.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 мая, чемпионат мира по хоккею 2019 начался с двух больших сюрпризов. «Андердоги» победили фаворитов. Сперва финская сборная, сделавшая ставку на молодежь, расправилась со звездной Канадой – 3:1. А затем словацкая команда при поддержке своих трибун разнесла американцев – 4:1.

А сегодня возмутители спокойствия уже должны между собой выяснить в Кошице, чей успех был на старте случайным, а кто готов поставить победы на конвейер. За словаков будет заполненная до отказов «Стил Арена», за финнов – полный релакс. Любой результат этой молодой сборной на чемпионате мира на родине признают успешным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Словакия – Финляндия. 11 мая 2019: Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккей. Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею СловакияФинляндия. Команды сыграют в субботу, 11 мая в Кошице на «Стил Арене». Начало – в 21.15 (подробности)

Словакия Финляндия 11 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кудрове из окна высотки выпали телевизор и его владелец
Граффитист упал с высоты в заброшенных корпусах завода «Красный треугольник»
В Международном военно-морском салоне в Петербурге примут участие более 30 судов
Голубь пять дней ждал спасателей в вентиляционной шахте
Футбольный кубок чемпионов России прибыл в Петербург
В «Ленэкспо» проходит Праздник корюшки
Военно-историческая реконструкция в Полежаевском парке напугала местных
Завтра Петербургу тоже обещают ливни и грозы
Директора транспортных учреждений Петербурга зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц
В Петербурге появился союз аквабайкеров
Петербургский ПЕН-клуб поддержал Елену Чижову, на которую подали заявление из-за статьи о блокаде
Спасатели ловили на крыше дома на Петроградской стороне собаку
На «Беговой» снова заметили протечку
16-летняя петербурженка отравилась таблетками
Пожарная машина, которая мчалась на аварию, столкнулась с трактором, оба перевернулись
Рейс из Петербурга в Анталью задерживают на 12 часов
Крематорий на Шафировском ждет капитальный ремонт
В День Победы житель Ленобласти украл из храма ящик с пожертвованиями
Петербуржцы привели в порядок корабль с алыми парусами во дворе на Тверской