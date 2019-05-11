2019-05-11T20:06:28+03:00
Происшествия

В Петербурге столкнулись легковушка, микроавтобус и трамвай

Пострадали, как минимум, четверо [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Трамвай продавило на половину ширины салона. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»Трамвай продавило на половину ширины салона. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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Страшная авария в Петербурге, на улице Бухарестская у Университета кино и телевидения. В 18:45 там столкнулись легковушка «Шевроле», микроавтобус «Ивеко» (предположительно, маршрутное такси) и трамвай.

– Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, а затем вылетел на трамвайные пути и по касательной столкнулся с трамваем, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Петербурге столкнулись легковушка, микроавтобус и трамвай.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Иномарка и микроавтобус приземлились на бок, ограждение трамвайной выделенки снесено. У трамвая пробит бок, остатки конструкций уходят вглубь салона наполовину его ширины. Микроавтобус после столкновения потерял двигатель.

– Легковушка по правой обгоняла, поймала лужу – и ее выкинуло в микроавтобус, который уже и попал в трамвай, снеся все и перевернувшись, – сообщает очевидец аварии Кирилл.

По данным ГИБДД, «Шевроле Авео» следовал в том же направлении, что и микроавтобус, в сторону Волковского проспекта. Причиной столкновения стало неудачное аквапланирование.

Свидетели ДТП тут же бросились на помощь пассажирам и водителям.

– Муж у меня там работает, в автосалоне, – рассказывает петербурженка Ева. – Сейчас звонил. Вытаскивали всем автосалоном пассажиров. Ужас.

Микроавтобус и легковушка оказались на боку. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Микроавтобус и легковушка оказались на боку. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Известно, что пострадавшие есть, и не один.

– Женщина в сознании была, но что то сломано, ее забрали, – пишет в сети горожанин Алексей, который помогал раненым. – Девушку в крови видел возле легковушки, она ходила. А мужчина, видимо, водитель маршрутки, лежал без признаков жизни, переворачивать не стали, дабы не усугубить ситуацию. Надеюсь, живой. Пульс был.

– На текущий момент есть информация о четырех пострадавших, – уточняют в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как «Комсомолке» сообщили в «Горэлектротрансе», трое из них – пассажиры трамвая, он шел по маршруту №25.

– Два маршрута – №25 и №49 – сейчас работают по объездным или укороченным трассам, – добавили в «Горэлектротрансе».

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на Бухарестской в сторону метро «Волковская», растянулся примерно на километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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