Обзор матча Словакия – Финляндия 11 апреля 2019 года: счет, голы, статистика игроков

В пятницу чемпионат мира начался с двух больших сюрпризов. «Андердоги» победили фаворитов. Сперва финская сборная, сделавшая ставку на молодежь, расправилась со звездной Канадой – 3:1. А затем словацкая команда при поддержке своих трибун разнесла американцев –4:1.

В игре между собой на следующий день возмутители спокойствия должны между собой выяснить в Кошице, чей успех был на старте случайным, а кто готов поставить победы на конвейер. За словаков была заполненная до отказов «Стил Арена», за финнов – полный релакс. Любой результат этой молодой сборной на чемпионате мира на родине признают успешным.

11.05.2019 Словакия - Финляндия - 2:4. Все голы. ЧМ-2019.

Началась игра с атаки финнов, но первыми отличились хозяева площадки. Защитник Охтамаа уже вернулся на площадку со скамейки финнов, когда защитник Эрик Черняк расстрелял верхний угол ворот – 1:0.

Сломала игру словаков тоже удаление. Когда защитник московского «Динамо» Михал Чайковски отправился отбывать штраф, финские «Львы» отыгрались.

С близкого расстояния отличился Петтери Линдбом, а в концовке периода сокрушающим броском от синей линии вундеркинд Каапо Какка пробил голкипера хозяев Чилиака. Третий гол 18-летнего тинейджера во втором матче. Растет будущая суперзвезда мирового хоккея?

Два пропущенных гола заметно потрясли словаков, и весь второй период прошел уже при заметном преимуществе финнов. Только никаких дивидендов извлечь они из своего преимущества не сумели, а в конце двадцатиминутки и пропустили.

Карусель у ворот противника завершил защитник «Торонто» Мартин Маринчин – 2:2! Кстати, партнер Маринчин - партнер Никиты Зайцева в «Мейпл Лифс».

В третьем периоде долгое время команды осторожничали, ожидая ошибок соперника. Как ни удивительно, инициативу вновь пришлось брать на себя 18-летнему Какко.

На 50-й минуте финский форвард, заставивший уже весь мир выучить свою фамилию, накоротке переиграл Чилиака. А затем уже завел шайбу в пустые ворота, сделав хет-трик! А всего Какка на старте чемпионата забил в двух матчах пять голов! Уникальный результат!!!

Вторая подряд победа финнов выходит их в лидеры группы А. Словаки достойно сражались, но повторить успех стартовой игры не сумели! Но все равно «Рыцари Татр» будут в числе главных претендентов на выход в четвертьфинал!

Словакия –– Финляндия –– 2:4 (1:2; 1:0, 0:2)

1-й период:

Голы: Чернак, 10:52 (1:0), 1:1 Линдбом, бол., 14:21 (1:1), Какко, 16:11 (1:2)

Удаления:

Охтамаа, 8:50 – 2 минуты (Финляндия), Чайковски, 12:40 – 2 минуты (Словакия)

2-й период

Голы: Маринчин, 39:20 (2:2)

Удаления:

Татар, 23:32 — 2 минуты (Словакия), Секара, 27:10 — 2 минуты (Словакия), Оймяки, 30:31 – 2 минуты (Финляндия)

3-й период

Голы: Какко, 49:52 (2:3), Какко, п.в., 59:45 (2:4)

Удаления:

Анттила, 51:29 — две минуты (Финляндия)

Вратари: Чилиак (58:53 - 59:45) – Ланкинен

Общий штраф: 6 (2+4+0) – 6 (2+2+2)

11 апреля. Кошице. «Стил Арена». 7421 зритель (8347)