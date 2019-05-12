В Петербурге загорелась металлобаза

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708235" frameborder="0"></iframe> В Петербурге произошел пожар на территории металлобазы "Гранд".

Около половины седьмого утра 12 мая во дворе одного из предприятий в поселке Металлострой – «Металлобазы Гранд» - вспыхнул пожар. Изнутри загорелся ангар со строительными материалами. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.- На место оперативно прибыли пожарные расчеты, - рассказали в ведомстве. – От МЧС к тушению пожара привлекалось 15 человек личного состава и три единицы техники.На борьбу с огнем у пожарных ушел почти час. На видео с места происшествия видно, как из ангара валит белый дым, а сквозь щель между стеной и крышей пробиваются языки пламени. Тем не менее, несмотря на то, что пожар разросся до значительных размеров (в ангаре, в частности, обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров), все прошло в штатном режиме – спокойно, методично, профессионально. И, самое главное, без потерь со стороны сотрудников металлобазы – по крайней мере, уточняют в МЧС, к ним сведения о пострадавших не поступали.Отметим, что это уже не первый за этот месяц пожар на территории предприятий и производств. Так, третьего мая в Красногвардейском районе Петербурга загорелся склад. Тогда пожарным пришлось столкнуться с угрозой намного серьезнее: огонь охватил 300 квадратных метров площади. На борьбу с ним бросили 22 единицы техники и 86 человек личного состава. По счастью, в тот раз тоже обошлось без жертв и серьезных разрушений.