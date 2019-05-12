2019-05-12T14:37:07+03:00
Спорт

Ливерпуль - Вулверхэмптон. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 38 тура английской Премьер-Лиги по футболу

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38 тура английском Премьер-лиги по футболу «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Команды сыграют в воскресенье, 12 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало– в 17.00. (Мск)
Максим МИХАЛКО
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«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Прямая онлайн-трансляция матча.«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Прямая онлайн-трансляция матча.
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Случится ли за 5 дней с "Ливерпулем" второе чудо? Вслед за фантастической (4:0) победы над "Барселоной", которую "Ливерпуль" убрал с дороги на пути в финале Лиги чемпионов, красные впервые за 29 (!) лет подобрались вплотную к главному английскому титулу. Но играть "красным" сегодня придется с оглядкой на Брайтон, где в это же время будет играть конкурент - "Манчестер Сити".

Его победа сделает усилия "Ливерпуля" бесполезными - перед последним туром "МаСити" опережает "красных" на одно очко. Но английская лига прекрасно в первую очередь богатством на драматические развязки - сколько уже раз команды упускали чемпионство на последних минутах последнего тура? Случится ли очередное чудо сегодня? Узнаем через несколько часов

Ливерпуль - Вулверхэмптон 12 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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