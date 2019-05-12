Ливерпуль - Вулверхэмптон. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 38 тура английской Премьер-Лиги по футболу

Случится ли за 5 дней с "Ливерпулем" второе чудо? Вслед за фантастической (4:0) победы над "Барселоной", которую "Ливерпуль" убрал с дороги на пути в финале Лиги чемпионов, красные впервые за 29 (!) лет подобрались вплотную к главному английскому титулу. Но играть "красным" сегодня придется с оглядкой на Брайтон, где в это же время будет играть конкурент - "Манчестер Сити".

Его победа сделает усилия "Ливерпуля" бесполезными - перед последним туром "МаСити" опережает "красных" на одно очко. Но английская лига прекрасно в первую очередь богатством на драматические развязки - сколько уже раз команды упускали чемпионство на последних минутах последнего тура? Случится ли очередное чудо сегодня? Узнаем через несколько часов