Синоптики рассказали, какой будет погода в Петербурге во второй половине мая

Погода на майские праздники петербуржцев, скорее, радовала: в Северной Столице выдалось несколько на удивление теплых и солнечных дней. Причем самым теплым и солнечным, как по заказу, стало 9 мая – шутка ли, в Москве из-за туч и сильного ветра даже отменили авиашоу на параде, а у нас все прошло без сучка и задоринки. Многие в такой природной благодати заподозрили подвох и начали готовиться к худшему – резким заморозкам или штормам. Но синоптики призывают не волноваться: никаких резких изменений погоды не будет.

На краю антициклона

По словам Александра Синенкова, главного специалиста погодного центра «Фобос», погоду на остаток мая определит Скандинавский антициклон. Его центр, как следует из названия, расположится над Скандинавским полуостровом, а восточный край заденет северо-запад России и принесет с собой небольшое похолодание.

- Температура, в целом, будет соответствовать нормальным климатическим значениям, - отмечает Александр. – Днем термометр будет показывать от +13 до +16 градусов, по ночам – от +4 до +9. На севере Ленинградской области ее исключены заморозки – утром температура будет падать до нуля.

А вот дождей и туч можно не опасаться: под влиянием все того же антициклона небо над Петербургом очистится, а всевозможные осадки сойдут практически на нет.

- Ветер будет преобладать северный и северо-западный, от пяти до десяти метров в секунду, - продолжает наш эксперт. – Атмосферное давние в ближайшую неделю ожидается немного повышенное - примерно на десять-двенадцать миллиметров ртутного столба выше нормы.

Если дожди и будут, то только кратковременныеФото: Артем КИЛЬКИН

На шаг ближе к теплу

Словом, погода будет обычной, без резких колебаний температуры, без ураганов, снегопадов и других аномальных событий. А самое главное, что каждый новый день будет потихоньку, по шажочку приближать нас к лету.

- Если взять всю историю метеонаблюдений, всю статистику, накопленную за это время, то мы увидим, что весной каждый день температура воздуха повышается на 0,3-0,5 градуса, - рассказывает Синенков. – Вот такое постепенное продвижение навстречу лету ждет и нас. А наступит оно, как и положено, 1 июня.

Что же касается постоянных погодных «сдвигов», когда утром светит солнце, к вечеру идет дождь, а ночью выпадает снег, то, по словам нашего собеседника, это совершенно обычное дело для Петербурга. Но как бы то ни было, опасаться за май не стоит – главное, что лето в этом году должно наступить точно по расписанию.