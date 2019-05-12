2019-05-12T22:00:21+03:00
Общество

В Петербурге памятник Кирову нарядили в футболку "Зенита"

Горожане не могут определиться, искусство это, милая шалость или злостное хулиганство [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на всю неоднозначность акции просторная синяя футболка памятнику, скорее, идетНесмотря на всю неоднозначность акции просторная синяя футболка памятнику, скорее, идет
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До чествования петербургской команды по случаю досрочного чемпионства остается совсем немного, и в стане болельщиков уже кипят нешуточные страсти. Временами кажется, что ради любимой команды они готовы пойти на все. Яркое тому подтверждение – необычная инсталляция, появившаяся сегодня утром возле стадиона «Газпром-Арена». Фанаты нарядили бронзового Сергея Кирова, секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) в фирменную сине-бело-голубую «клубную» футболку. Ему, надо сказать, идет.

Хулиганство или творчество?

И замысел и исполнение, надо сказать, впечатляют. Памятник Кирову и сам по себе немаленький, а уж если брать вместе с постаментом… как сообщают очевидцы «переодевашек», для того, чтобы натянуть на Сергея Мироновича футболку, неугомонным фанатам пришлось даже вызывать спецтехнику.

Реакция горожан на такой яркий во всех смыслах этого слова перформанс получилась неоднозначной. Одни горячо поддержали любителей футбола и не нашли в случившемся никакого криминала. Другие, напротив, решительно заявили, что это все – хулиганство и издевательство над видным партийным деятелем. Истина, как водится, лежит где-то посередине, но памятник так и стоит, облаченный в футболку узнаваемой расцветки. Ну а почему бы, собственно, и нет?

В Санкт-Петербурге памятник Кирову возле Газпром Арены переодели в форму "Зенита".

Кулачные бои и повешенные манекены

Фанаты обеих команд последние несколько дней вообще проявляют редкостную активность – как умственную, так и физическую. К примеру, накануне ночью две группы болельщиков – за «Зенит» и за ЦСКА соответственно – сошлись в кулачном бою чуть ли не под стенами Казанского собора. Бились жестоко, но честно – перед схваткой договорились упавших не добивать, расставаясь, пожали друг другу руки.

А еще вчера днем кто-то вывесил на одном из мостов, пересекающих Московское шоссе, три устрашающих манекена. Смысла этой акции народ не понял, но одна из самых популярных версий – фанаты «Зенита» таким образом «приветствовали» фанатов ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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