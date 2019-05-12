2019-05-12T22:00:21+03:00
Общество

Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки

Поклонники уверены, что девочка похожа на маму
Ольга МЕДВЕДЕВА
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По словам поклонников, дочка Марины - полная копия мамы. Фото: InstagramПо словам поклонников, дочка Марины - полная копия мамы. Фото: Instagram
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У актрисы театра и кино Марины Александровой двое детей. Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го. Марина и ее супруг режиссер Первого канала Андрея Болтенко еще ни разу не показывали подписчикам Instagram лица детей. Все фотографии, которые были опубликованы, не давали четкого представления о внешности наследников пары. В эти выходные Александрова опубликовала в соцсети трогательное видео с семейной прогулки.

«Этот мир существует благодаря нашим дедам и прадедам! Благодарю, что подарили его нам, вашим детям! Помним, гордимся!», - подписала звезда свой пост.

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Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
5821 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

В кадр случайно попало лицо маленькой Кати. Поклонники мгновенно отреагировали:

«Малыши подрастают!», «Жаль мальчика не видно!», «А дочка – копия мама, такая же красавица растет», - написали они в комментариях.

Напомним, Марина окончила школу в Петербурге, а потом отправилась покорять Москву. Родители не верили в успех дочери, благословил ее только дедушка, который вскоре умер. Став знаменитостью, актриса по-прежнему часто бывает в Петербурге. Здесь осталось много друзей, о чем она периодически рассказывает у себя в микроблоге.

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Мама двух детей старается оберегать свою личную жизнь и очень редко делится с поклонниками фотографиями своих наследников (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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