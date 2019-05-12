В Петербурге на стадионе "Газпром Арена" умер известный фотограф Александр Николаев

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-12T20:27:02+03:00

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Для всех поклонников художественной и репортажной фотографии 12 мая омрачилось трагическим событием: в Петербурге ушел из жизни основатель и главный редактор агентства «Интерпресс» Александр Николаев. Ему было 65 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.В последний день жизни Николаев находился на стадионе «Газпром Арена» - фотографировал болельщиков перед матчем «Зенит» - ЦСКА. В какой-то момент он упал и потерял сознание. Работавшие рядом коллеги тут же вызвали «Скорую», но спасти легендарного фотографа не удалось. Он умер так же, как жил – с фотоаппаратом в руках, весь без остатка погруженный в работу.Футбольный клуб «Зенит», пресс-служба «Газпром-арена», петербургские фотографы и СМИ выразили соболезнования родным и близким Александра Борисовича. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к коллегам.Александр Николаев работал журналистом с 1980 года. Его фотографии можно найти на страницах архивных выпусков «Смены», «Моряка Балтики», «Часа Пик». В 1997 году создал и возглавил фотоинформационное агентство «Интерпресс», занимающееся мониторингом городских событий, хранением и распространением независимой информации.Людям, знавшим его близко, Александр Борисович запомнился как настоящий профессионал и мастер своего ремесла.

ИСТОЧНИК KP.RU