2019-05-13T12:24:07+03:00
Новости компаний

Алишер Усманов награжден Орденом Дружбы I степени

Почетную награду ему вручил Нурсултан Назарбаев
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Фото: Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.Фото: Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы («Достык») I степени российскому предпринимателю, основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову. Как сообщила пресс-служба первого президента Казахстана, он был удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Господин Усманов был награжден орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь сейчас.

Напомним, в 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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