Скульптуры Ростральных колонн отреставрируют к концу лета

Один из главных символов Петербурга летом этого года ждет реставрация. Архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова – знаменитые Ростральные колонны – начали ограждать строительными лесами 13 мая. Работать скульпторам предстоит не со всем памятником, а только со скульптурами у подножия колонн. Эти два женских и два мужских образа символизируют четыре великие реки России: у северной колонны это Волга и Днепр, а у южной – Нева и Волхов. Выполнены скульптуры из известняка, который от петербургской погоды, конечно, со временем разрушается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708431" frameborder="0"></iframe> Ростральные колонны в Петербурге закрыли на реставрацию с 13 мая 2019 года.Олег ЗОЛОТО

– Последний раз их реставрация проводилась 16 лет назад. Причиной разрушения является воздействие окружающей среды. Больше всего – мороз, а затем оттаивание влаги, – рассказала «КП-Петербург» председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина. – Но также и высока нагрузка на памятник от туристов: очень они любят на него забираться, фотографироваться.

Отреставрировать гигантов из известняка должны к концу лета.Фото: Олег ЗОЛОТО

Известняк для ремонта скульптур добывали в Гатчинском районе и в Псковской области. Отбирать камень реставраторам придется вручную. Задействовано в работах будет много разных специалистов, а непосредственно скульпторов – 11 человек.

Отреставрировать фигуры должны к концу августа. Сроки эти, по словам специалистов, довольно сжатые, но горожанам обещают, что уже в конце лета со скульптур снимут леса. Кстати, больше всего работы предстоит именно с мужскими образами – эти фигуры пострадали значительнее.

Строительные леса у Ростральных колонн начали устанавливать 13 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»

Ростральные колонны построили в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона. Каждая из колонн составляет высотой 32 метра. Статуи в основании колонн высечены из пудостского известняка. Над ними трудились скульпторы Жозеф Камберлен и Жак Тибо, а так же каменотес Самсон Суханов.

Сегодня факелы Ростральных колонн в Петербурге зажигают по особым случаям. Например, В День Победы, День города или во время Алых парусов.