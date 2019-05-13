2019-05-13T15:53:12+03:00
Происшествия

Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на юге Петербурга

От удара у общественного транспорта вылетели стекла [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Купчино мусоровоз протаранил пассажирский автобусВ Купчино мусоровоз протаранил пассажирский автобусФото: Сергей ГАПОН
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Днем в понедельник, 13 мая, на юге Петербурга произошла авария. На пересечении Будапештской улицы и Ярослава Гашека в Купчино мусоровоз протаранил рейсовый автобус. На момент аварии в общественном транспорте находились люди. В распоряжении «КП-Петербург» появилось видео с места ДТП.

Мусоровоз въехал в рейсовый автобус в Петербурге.

- Мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами в Купчино, - рассказал изданию очевидец произошедшего.

Как именно произошла авария и кто в ней виноват, еще официально не известно. Судя по кадрам с места ДТП, огромный мусоровоз врезался в автобус номер 53, который курсирует между станцией метро «Купчино» и музеем истории Обуховской обороны. От удара «лоб в лоб» у общественного транспорта разбились и повылетали стекла передней двери. Благо, столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому пассажиры и водители транспортных средств не пострадали.

Однако, по словам очевидцев, ДТП мусоровоза и автобуса создало неудобство для других автомобилей и транспорта. Из-за аварии в Купчино образовалась пробка. А по улицам Ярослава Гашека и Будапештской полностью парализовано движение троллейбусов и трамваев.

Сотрудники дорожной полиции уже на месте и проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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