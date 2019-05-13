Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на юге Петербурга

Днем в понедельник, 13 мая, на юге Петербурга произошла авария. На пересечении Будапештской улицы и Ярослава Гашека в Купчино мусоровоз протаранил рейсовый автобус. На момент аварии в общественном транспорте находились люди. В распоряжении «КП-Петербург» появилось видео с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708426" frameborder="0"></iframe> Мусоровоз въехал в рейсовый автобус в Петербурге.

- Мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами в Купчино, - рассказал изданию очевидец произошедшего.

Как именно произошла авария и кто в ней виноват, еще официально не известно. Судя по кадрам с места ДТП, огромный мусоровоз врезался в автобус номер 53, который курсирует между станцией метро «Купчино» и музеем истории Обуховской обороны. От удара «лоб в лоб» у общественного транспорта разбились и повылетали стекла передней двери. Благо, столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому пассажиры и водители транспортных средств не пострадали.

Однако, по словам очевидцев, ДТП мусоровоза и автобуса создало неудобство для других автомобилей и транспорта. Из-за аварии в Купчино образовалась пробка. А по улицам Ярослава Гашека и Будапештской полностью парализовано движение троллейбусов и трамваев.

Сотрудники дорожной полиции уже на месте и проводят проверку по факту аварии.