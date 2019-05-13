2019-05-13T16:38:12+03:00
Досуг

В эфире Авторадио в Санкт-Петербурге стартует суперигра IT`S MY LIFE

Победитель поедет на концерт Bon Jovi в Москве 31 мая
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Слушай хорошую музыку с Авторадио!Слушай хорошую музыку с Авторадио!
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У слушателей Авторадио есть уникальная возможность выиграть два билета на концерт в «Лужниках». Для этого им необходимо внимательно слушать эфир Авторадио, ждать условный сигнал от ведущего и отправлять свои фото, о том, насколько яркой и насыщенной жизнью Участник Акции живет, на WhatsApp Авторадио: +7911989884.

Это могут быть фотографии с семьёй, друзьями, автомобилями, домашними питомцами – всё на выбор слушателя. Важно успеть отправить свою фотографию и впечатлить ведущих яркостью и креативностью вашей жизни!

Также на конкурс можно отправлять видеоматериалы.

Суперигра IT`S MY LIFE – это удивительная возможность попасть на первое выступление коллектива в Москве спустя 30 лет после их участия на Московском международном фестивале мира.

Акция проходит в эфире с 13 мая по 24 мая.

Возрастное ограничение: 16+

Все подробности

ИСТОЧНИК KP.RU

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