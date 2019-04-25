Впервые в России открылась выставка работ Вероники Тауссиг

Впервые в России музей Эрарта представил работы венской художницы Вероники Тауссиг. На выставке можно увидеть скульптуры и арт-объекты из металла, меди, никеля, алюминия, дерева и оргстекла, а также работы из бумаги и картона. Все они отличаются насыщенностью и гармоничным сочетанием цветов, ярко выражающих радость и энергию жизни, а также разнообразием форм: от геометрических до биоморфных.

На открытии художница лично представила свои работы и рассказала, как создаёт арт-объекты. Приступая к работе над скульптурами, она изготавливает их модели из индустриального картона, раскрашивает и передает техническим специалистам, которые непосредственно работают сложными материалами типа металла.

Фото: TOHOLOGY: Tourism & Hospitality.

Также художница поделилась, что вдохновило её на эту деятельность. Побывав в Нью-Йорке на выставке Анри Матисса, она вдохновилась его поздними работами-аппликациями, и, вернувшись в Вену, попробовала выработать свою уникальную технику. «Я до конца не понимаю, как это происходит, но понимаю, что это дарит мне счастье. Это очень большая радость и, на самом деле, даже привилегия — в моём уже достаточно преклонном возрасте, когда большинство людей выходят на пенсию и ничем не занимается, вдруг начать что-то принципиально новое и стать художником. Если это радует и вас, я счастлива тем более» — комментирует автор выставки.

Выставка «Красный, черный и желтый» — пятая персональная выставка художницы. Ранее работы Вероники Тауссиг экспонировались в Берлине, Лодзи и дважды в Праге. В России выставка арт-объектов венской художницы впервые. Познакомиться с работами можно в музее Эрарта с 19 апреля по 19 мая 2019 года.