Из-за столпотворения на выходе с железнодорожной станции в Колпино пассажирам приходится прыгать с платформы

Обращение жителей Колпино к руководству «Российских железных дорог» появилось в официальной группе «Моста глупости» во «ВКонтакте». Народ жалуется на работу одноименной железнодорожной станции, а именно на ее выходную группу: в час пик станцию буквально невозможно покинуть.

– Каждый день тысячи колпинцев пользуются электричкой. Особенно удобны новые составы «Ласточка»: в таком вагоне электрички наконец-то чувствуешь себя цивилизованным человеком. Но недолго..., – пишут авторы обращения. – На выходе со станции приходится подолгу стоять в давке, чтоб в третий раз показать свой честно оплаченный билет. Сотня-другая людей стоит в одном месте в ожидании того, как неторопливый турникет разберет и обработает штрих-код.

Неудобно, нервно, небезопасно. И все это ради того, «чтобы поймать трех с половиной безбилетников».

– Многие пользуются «дополнительным выходом», но это немного неудобно, так как там приходится высоко прыгать, – отмечают авторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708475" frameborder="0"></iframe> Из-за столпотворения жители Колпино покидают железнодорожную станцию прыжком с платформы.Видео: Официальная группа «Моста глупости» во «ВКонтакте»

Часть пассажиров предпочитает давке и ожиданию прыжок с платформы. Судя по видеокадрам, которые прилагают авторы обращения, высота платформы – метр с лишним, но народ это не пугает: и мужчины в костюмах, и женщины в юбках покидают станцию через такой «запасный выход» целыми вереницами.

– Просим, если так сложно расширить основной выход, оборудовать «дополнительный выход» с платформы мягкими матами или, на крайний случай, батутом, – заявляют авторы.

Сейчас в Колпино работает две железнодорожных станции – станция «Колпино» и платформа «Ижорский завод». Через «Колпино» идут и пригородные электрички, и «Ласточка». Автоматическую систему учета и контроля оплаты проезда на станции запустили в 2007 году. А спустя два года заговорили о том, что городу нужна еще одна станция, «Колпино-2».

В отличие от ситуации на рынке недвижимости, в сфере железнодорожного транспорта в Колпино за десять лет мало что изменилось. В прошлом году должны были открыть станцию метро «Шушары», которая улучшит транспортную доступность города. В планах – скоростной трамвай от «Шушар» до кольцевой линии метро. Ближайший к Колпино участок кольцевой, судя по официальной Схеме развития метрополитена, планируют построить «после 2030 года».

ОФИЦИАЛЬНО

Северо-Западная пригородная пассажирская компания:

– Мы удивлены, что кто-то в социальных сетях высказывает недовольство работой станции и ее выходной группы. Ведь за все время никаких обращений и негативных отзывов к нам не поступало.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ВАЛДИН, транспортный эксперт:

– В Колпино не ездил, но в Коломне стоял на выход минут 20. Такая проблема есть на всех станциях с большим пассажирооборотом. Нужно отправить наших специалистов во Францию, чтобы они посмотрели, как там подобные системы работают: кое-где там по два турникета стоят, но все функционирует великолепно.

На крупных станциях должно быть много турникетов, которые работали бы на вход и на выход. Плюс надо менять форму билета. Например, французы картонные карточки используют. Это гораздо удобнее дурацких бумажек с кодами, которые сканируются через раз. Мы, пассажиры, и сами «тупим», но и сама система располагает к этому. Поставить дополнительные турникеты и внедрить новые билеты – это не так-то недорого.