Всероссийская народная ярмарка «Всё для всеХ» и Ярмарка-выставка «Весенний сад» пройдут в Петербурге с 16 по 19 мая
Всероссийская народная ярмарка «Всё для всеХ» и Ярмарка-выставка «Весенний сад» пройдут с 16 по 19 мая 2019 г. в СКК Петербургский, по адресу пр. Юрия Гагарина, д. 8.
Это масштабное событие впервые будет ознаменовано розыгрышем автомобиля. В выставке участвуют товары и услуги самого различного направления, каждый найдет все по своему вкусу.
Любой посетитель или участник имеет право участвовать в розыгрыше ценных призов. Ежедневно будут разыгрываться 30 наименований призов, среди которых велосипеды, рыбацкие удочки и даже автомобиль.
Будем рады вас видеть!
Основные направления ярмарки «Всё для всеХ»:
- одежда, обувь, головные уборы
- продуктовые деликатесы, десерты
- товары для туризма, спорта и отдыха
- товары для здоровья, дома
- товары для детей
- ювелирные изделия и украшения
- косметика
Основные направления ярмарки «Весенний сад»:
- саженцы, семена, удобрения
- садовый инвентарь (лейки, перчатки, грабли и проч.)
- редкие растения и цветы
- средства защиты растений
- мелкая сельхозтехника
ИСТОЧНИК KP.RU