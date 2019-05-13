Всероссийская народная ярмарка «Всё для всеХ» и Ярмарка-выставка «Весенний сад» пройдут в Петербурге с 16 по 19 мая

Всероссийская народная ярмарка «Всё для всеХ» и Ярмарка-выставка «Весенний сад» пройдут с 16 по 19 мая 2019 г. в СКК Петербургский, по адресу пр. Юрия Гагарина, д. 8.

Это масштабное событие впервые будет ознаменовано розыгрышем автомобиля. В выставке участвуют товары и услуги самого различного направления, каждый найдет все по своему вкусу.

Любой посетитель или участник имеет право участвовать в розыгрыше ценных призов. Ежедневно будут разыгрываться 30 наименований призов, среди которых велосипеды, рыбацкие удочки и даже автомобиль.

Будем рады вас видеть!

Основные направления ярмарки «Всё для всеХ»:

- одежда, обувь, головные уборы

- продуктовые деликатесы, десерты

- товары для туризма, спорта и отдыха

- товары для здоровья, дома

- товары для детей

- ювелирные изделия и украшения

- косметика

Основные направления ярмарки «Весенний сад»:

- саженцы, семена, удобрения

- садовый инвентарь (лейки, перчатки, грабли и проч.)

- редкие растения и цветы

- средства защиты растений

- мелкая сельхозтехника

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