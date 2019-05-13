Стартовала продажа билетов на Big Love Show 2020
Этот долгожданный момент настал! Love Radio и Корпорация PMI открывают продажу билетов на самое грандиозное музыкальное событие России – Big Love Show 2020!
В год своего 20-летия Love Radio в 12-й раз объединит десятки тысяч слушателей со всей страны на незабываемом празднике! Встречайте горячий Weekend Big Love Show 2020:
7 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец»
8 февраля. Москва. ВТБ Арена – «Динамо»
9 февраля. Екатеринбург. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
9 февраля. Казань. «Татнефть Арена»
Любимые звезды и самые громкие хиты Love Radio. Не упустите шанс попасть на самое ожидаемое событие года по лучшей цене!
Новость, достойная отдельной барабанной дроби: специально для «ранних пташек» доступна лимитированная партия билетов еarly birds на Big Love Show 2020 в Москве и Санкт-Петербурге. Торопись забрать свой билет на сайте Kassir.ru. Количество ограничено!
Екатеринбург и Казань, внимательно следите за новостями Love Radio. Приятные сюрпризы ждут всех!
Подробности на сайте bigloveshow.ru
ИСТОЧНИК KP.RU