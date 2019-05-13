2019-05-13T19:35:18+03:00
Досуг

Стартовала продажа билетов на Big Love Show 2020

Первая партия по суперцене
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Торопись забрать свой билет.Торопись забрать свой билет.
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Этот долгожданный момент настал! Love Radio и Корпорация PMI открывают продажу билетов на самое грандиозное музыкальное событие России – Big Love Show 2020!

В год своего 20-летия Love Radio в 12-й раз объединит десятки тысяч слушателей со всей страны на незабываемом празднике! Встречайте горячий Weekend Big Love Show 2020:

7 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец»

8 февраля. Москва. ВТБ Арена – «Динамо»

9 февраля. Екатеринбург. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

9 февраля. Казань. «Татнефть Арена»

Любимые звезды и самые громкие хиты Love Radio. Не упустите шанс попасть на самое ожидаемое событие года по лучшей цене!

Новость, достойная отдельной барабанной дроби: специально для «ранних пташек» доступна лимитированная партия билетов еarly birds на Big Love Show 2020 в Москве и Санкт-Петербурге. Торопись забрать свой билет на сайте Kassir.ru. Количество ограничено!

Екатеринбург и Казань, внимательно следите за новостями Love Radio. Приятные сюрпризы ждут всех!

Подробности на сайте bigloveshow.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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