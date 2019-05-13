2019-05-13T19:41:03+03:00
Досуг

Петербуржцы поборются за Кубок Чистоты 18 мая

Мероприятие бесплатное!
Поделиться:
18 мая по всей России пройдет Весенний Кубок Чистоты - экологический турнир на 100 игр в 60 городах18 мая по всей России пройдет Весенний Кубок Чистоты - экологический турнир на 100 игр в 60 городах
Изменить размер текста:

18 мая в Петербурге пройдёт Весенний Кубок Чистоты. Неравнодушные к экологическим проблемам петербуржцы сыграют в «Чистые Игры» одновременно в 9 районах города. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Игры пройдут в Василеостровском, Выборгском, Приморском, Курортном, Колпинском, Красносельском, Невском, Петродворцовом и Красногвардейском районах. Собранные отходы будут утилизированы, половина уйдёт во вторичную переработку.

«Чистые Игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру собирают от 1 до 5 тонн мусора.

«Уверена, эта прекрасная инициатива идет на пользу нашей окружающей среде и заставляет задуматься об ответственности каждого человека за нашу природу. Формат соревнований, игры - то, что интересно молодежи. А сочетание с пользой, которую приносит эта игра, делает ее очень перспективной и прогрессивной. В этом году Комитет активно поддерживает проект. Приглашаю всех принять участие в акции, помочь Планете и весело провести время!», - председатель Комитета по молодёжной политики и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

«В Петербург на этот турнир приедут люди из других стран, которых заинтересовала методика проведения «Чистых Игр» и они готовы стать координаторами в своих странах. 18 мая они смогут попасть в гущу событий. А 21 сентября мы будем вместе с ними проводить уже международный турнир!», - основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

18 мая по всей России пройдет Весенний Кубок Чистоты - экологический турнир на 100 игр в 60 городах с общим онлайн рейтингом по городам и стране. Кубок Чистоты Петербурга состоится в рамках всероссийского турнира.

Мероприятия бесплатные. Для участников будет организован пикник, а победители получат призы. Кроме победы на игре, есть шанс стать лучшей командой Петербурга и России. Для участия необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на сайте cleangames.ru.

Расписание и адреса игр 18 мая (подробная инструкция для участников)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» откроются вторые вестибюли
Пьяного петербуржца, выкинувшего подругу с четвертого этажа, арестовали на два месяца
Рецидивист ограбил женщину-администратора в сауне в Выборге
Галопом по Европам: В сторону Петербурга по шоссе бегут лошади
На «Ночь музеев» 2019 в Петербурге будут работать специальные автобусы
В Колпино петербуржец пытался зарубить топором знакомого
Смольный закупит трехкомнатные квартиры для нуждающихся петербуржцев
Программу ПМЭФ-2019 откроет забег по историческому центру Петербурга
Срок получения финской визы в Петербурге вновь сократился до двух недель
Лето на пороге: В Петербурге завершился отопительный сезон
В Петербургском аэропорту «Пулково» протек потолок
Петербургская блокадница хочет переименовать Благовещенский мост и набережную Лейтенанта Шмидта
Белки, еноты и хорьки: Прокуратура нашла нарушения в частном приюте «Полянка»
Пьяный любовник выкинул подругу с четвертого этажа, но женщина чудом выжила
Серийный грабитель цветочных магазинов сядет на девять лет
Между Московским шоссе и вантовым мостом на две недели перекроют две полосы
Под видом сборов на капремонт незнакомец похитил у пенсионерки все накопления
Депутаты хотят разрешить использовать герб и флаг Санкт-Петербурга всем желающим
На пляж в Репино выбросило мертвого тюленя