Петербуржцы поборются за Кубок Чистоты 18 мая

18 мая в Петербурге пройдёт Весенний Кубок Чистоты. Неравнодушные к экологическим проблемам петербуржцы сыграют в «Чистые Игры» одновременно в 9 районах города. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Игры пройдут в Василеостровском, Выборгском, Приморском, Курортном, Колпинском, Красносельском, Невском, Петродворцовом и Красногвардейском районах. Собранные отходы будут утилизированы, половина уйдёт во вторичную переработку.

«Чистые Игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру собирают от 1 до 5 тонн мусора.

«Уверена, эта прекрасная инициатива идет на пользу нашей окружающей среде и заставляет задуматься об ответственности каждого человека за нашу природу. Формат соревнований, игры - то, что интересно молодежи. А сочетание с пользой, которую приносит эта игра, делает ее очень перспективной и прогрессивной. В этом году Комитет активно поддерживает проект. Приглашаю всех принять участие в акции, помочь Планете и весело провести время!», - председатель Комитета по молодёжной политики и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

«В Петербург на этот турнир приедут люди из других стран, которых заинтересовала методика проведения «Чистых Игр» и они готовы стать координаторами в своих странах. 18 мая они смогут попасть в гущу событий. А 21 сентября мы будем вместе с ними проводить уже международный турнир!», - основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

18 мая по всей России пройдет Весенний Кубок Чистоты - экологический турнир на 100 игр в 60 городах с общим онлайн рейтингом по городам и стране. Кубок Чистоты Петербурга состоится в рамках всероссийского турнира.

Мероприятия бесплатные. Для участников будет организован пикник, а победители получат призы. Кроме победы на игре, есть шанс стать лучшей командой Петербурга и России. Для участия необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на сайте cleangames.ru.

Расписание и адреса игр 18 мая (подробная инструкция для участников)