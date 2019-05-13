Спешите видеть: в Петербурге завершаются показы первой части нашумевшего шоу «Тайна Лунозавра»

Интерактивное шоу «Тайна Лунозавра», созданное «Театром Будущего Лилии Тим», – это история дружбы, любви и поиска маленького Лунозаврика. В Санкт-Петербурге спектакль пройдет 18 и 19 мая. Для больших и маленьких зрителей это последний шанс увидеть первую часть сказки, где есть магия, где живут чудо-звери и где герои по-настоящему проживают удивительные приключения. Успейте узнать «Тайну Лунозавра»!

Маленькие гости дворца «Олимпия» ещё до начала спектакля встретятся с весёлым луно-зайцем, который смеётся, обнимается и готов дурачиться вместе со всеми. Что уж говорить о самой сказке! Вы увидите нарядную динозавра Бабушку Кармен, которая поёт оперу и пританцовывает всеми своими древними косточками, павлина с огромными крыльями, на которых транслируются картинки, хамелеона-петуха, катающегося на гироскутере, и ещё много необычных животных, населяющих заповедник мальчика Лёвы.

Сам герой путешествует с Лунной девочкой, раскрывает секреты зверей, перебирается вместе со зрителями через реку на... гусеницах и даже плывёт по волнам – и всё ради встречи с потерявшимся малышом Лунозавром.

Зрители увидят гигантского 6-метрового паука «чёрная вдова», редкую бабочку с огромными крыльями, им придётся пережить острые ощущения от столкновения с коварными летающими кошками, сверкающими зеркальными героями и зловещим Драконом, который окажется совсем не тем, за кого его принимают.

Интерактив в зале гарантирован: здесь будут летать мягкие кубики, блёстки, волны и гусеницы, так что никто не останется в стороне.

«Тайна Лунозавра» – это сказка, написанная режиссёром Лилией Тим совместно с детским психологом.

«Даже самые маленькие зрители уходят от нас довольными, хотя в шоу есть как радостные, так и опасные моменты. Весь зал переживает вместе с героями, успевая почувствовать целую гамму эмоций: от страха до сострадания, от любопытства до восторга! Ждём вас на финальных показах в Санкт-Петербурге!» – говорит Лилия Тим.

На сегодня спектакль посмотрели более 20 000 человек в обеих столицах. Зрители отмечают выразительные спецэффекты, сделанные благодаря светодиодной панели вместо задника сцены, трогательный сюжет и высоко оценивают общие яркие впечатления от сказки.

Последние показы первой части шоу для детей поколения Z «Тайна Лунозавра» пройдут 18 и 19 мая во дворце «Олимпия». Начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

«Театр Будущего» Лилии Тим уже готовит вторую часть спектакля, которую представит в Санкт-Петербурге 3 июня.