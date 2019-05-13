2019-05-13T19:49:18+03:00
Досуг

Сбербанк отреставрирует детскую площадку в парке 300-летия Санкт-Петербурга

1 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится «Зелёный Марафон», в котором может принять участие любой желающий
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Зелёный марафон» 2019 пройдёт 1 июня в 60 городах РоссииЗелёный марафон» 2019 пройдёт 1 июня в 60 городах России
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На сайте greenmarathon.ru прошло голосование за социальную акцию, которую банк традиционно проводит в рамках марафона. Более 60% голосов получил проект по реставрации детской площадки.

Забег состоится в Северной столице в восьмой раз. В 2019 году он приурочен к Дню защиты детей, для которых в 11.00 пройдёт отдельный забег на 420 метров. Также на площадке пройдут праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, VR-урок финансовой грамотности, изготовление панно с достопримечательностями города, на котором можно будет оставить свой отпечаток, и выступление музыкальных коллективов.

В других городах-участниках «Зелёного Марафона» на территории Северо-Западного федерального округа состоится массовый запуск воздушных змеев (Архангельск), гонки на дронах (Череповец), а в Сыктывкаре и Калининграде дети и взрослые смогут пообщаться с животными на специальных площадках.

«Зелёный марафон» пройдёт 1 июня в 60 городах России, на сегодняшний день около 50 000 человек зарегистрировались на сайте greenmarathon.ru. Подать заявку можно за пару минут, регистрация продлится до 1 июня.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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