2019-05-13T19:51:59+03:00
Досуг

18 мая в Aurora Concert Hall в Петербурге выступит Саша Ринг APPARAT

Артист представит свой новый альбом, выпущенный впервые за шесть лет
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В альбоме есть и меланхолия раннего Apparat, и отголоски Moderat, кинематографическое звучание РингаВ альбоме есть и меланхолия раннего Apparat, и отголоски Moderat, кинематографическое звучание Ринга
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Новые треки в живом исполнении можно будет услышать на концерте 17 мая в Известия Hall в Москве и 18 мая в Aurora Concert Hall в Петербурге. Концерты пройдут в рамках европейского тура артиста Apparat live tour 2019.

«Альбом называется LP5, потому что я не хотел тратить время, и придумывать какое-то название, и притягивать к нему какую-то историю. Альбом о музыке и только о ней. И о попытках найти удовольствие снова создавать эту музыку. О том моменте, когда кажется, что все происходит само по себе магическим образом, а ты лишь пытаешься не мешать.

Его создание заняло много времени и проходило сквозь взлеты и падения не без помощи множества людей. Найти что-то стоящее, что можно считать законченным — это редкость, хотя я уже много чего слышал и делал. Я часто говорил себе, что нужно просто сделать перерыв, но снова и снова шёл в студию, потому что я должен», — рассказывает Саша Ринг.

В LP5 вошло десять треков, но собран он по словам Ринга, из множества маленьких идей, кусочков и многочисленных сессий записи. Из вклада множества людей, который нужно было сначала переварить услышанное, а потом привнести в музыку своё. В альбоме есть и меланхолия раннего Apparat, и отголоски Moderat, кинематографическое звучание Ринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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