2019-05-13T19:58:24+03:00
Досуг

Театр «Приют комедианта» представляет спектакль Василия Сенина ВИЙ

Сеансы 25, 26 мая 2019 года
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В спектакле участвуют: Соня Горелик, Полина Фетисова, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов, Александр Ленин.В спектакле участвуют: Соня Горелик, Полина Фетисова, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов, Александр Ленин.
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Ровно три ночи придется провести студенту-философу Хоме Бруту у гроба умершей панночки-ведьмы. Один на один с оживающей нечистой силой, на границе между жизнью и смертью. Достаточно ли силен духом Брут, чтобы уцелеть в схватке с нежитью?

Классик уверял, что его мистическая повесть — слово в слово сохраненное древнее предание. Завораживающий язык «Вия» и образы, и правда, похожи на пересказанную легенду. Но филологам не удалось найти первоисточник. Режиссер Василий Сенин, как и Гоголь, играет с приметами и формами народного театра, оживляя его на сцене «Приюта комедианта».

Василий Сенин о спектакле: «Гоголь - это всегда огромный риск. И не только профессиональный. У Гоголя зло не втиснуто в понятные образы. Так же как и добро. Они переливаются в миражах на вид знакомых форм и непостижимых сутей.

Мы осторожно будем работать со страхами, фобиями, мыслями самого автора, вписанными в повесть «Вий». На грани собственных лимитов откровенности. Я уже говорил что Гоголь - это риск. В эссе Набокова о Гоголе подробно расписывается связь его творчества, его выбора и его смерть. Я смотрю в бездну и бездна смотрит в меня».

Режиссер-постановщик - Василий Сенин

Художник по костюмам - Ирина Арлачева

Художник по свету - засл. деятель искусств РФ Евгений Ганзбург

В спектакле участвуют: Соня Горелик, Полина Фетисова, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов, Александр Ленин

Продолжительность спектакля (может быть изменена) - 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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