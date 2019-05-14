На все четыре стороны: отдыхаем за городом по другим правилам

Организуйте поездку в окрестности Петербурга. Красивая природа, друзья, вкусная еда – лучший формат для праздничных выходных и материал для сторис в Instagram. Мы с Tele2 и Skylink подобрали интересные места отдыха для горожан на основных направлениях. Выбирайте, что вам ближе.

Север

Сестрорецкий Разлив – искусственное водохранилище больших размеров. Расположено в 30 км. от Петербурга по Приморскому шоссе. Культовое место советских времен, поскольку здесь находится «Шалаш Ленина». На озере вождь мирового пролетариата скрывался от временного правительства. Но сегодня едут в Разлив в первую очередь, чтобы половить корюшку или организовать пикник. Есть несколько благоустроенных пляжей. Легко добраться: на электричке, маршрутке или личном авто.

Готовы ехать дальше? Тогда пляжи Финского залива в Комарово или Репино. Именно про эту местность пел в известном шлягере Игорь Скляр. И не зря. Есть благоустроенные пляжи, рестораны, красивая природа. Сфотографировать суровых северных кайтсерферов, организовать пикник и остаться на недельку совершенно спокойно можно в Комарово.

Юг

Лебяжье – для тех, кто живет на юге Петербурга. Некогда шведское поселение находится на автодороге Петербург – Ручьи. Здесь находятся места стоянок лебедей и других мигрирующих птиц, занесённых в Красную книгу. Есть база отдыха с двумя гостевыми домами, игровой площадкой. Можно арендовать квадроциклы и плавсредства. Также в этом направлении есть интересные исторические места: батарея «Серая лошадь», бухта «Батарейная» и музей под открытым небом форт «Красная горка».

Восток

Лосево – бывшая финская деревня на живописном берегу реки Вуокса. Здесь есть несколько организованных площадок с навесами, мангалами и сбором мусора. Отдельного внимания заслуживают Лосевские пороги, где регулярно проводятся тренировки и соревнования по гребному слалому и технике водного туризма. Можно и посмотреть на это зрелищное мероприятие, и самим принять участие под чутким руководством инструкторов.

Коркинское озеро. Живописное место недалеко от Колтушского шоссе в 20 км от города. Есть платная стоянка, зоны для отдыха, где найдут чем себя занять и дети, и взрослые. Например, вы точно не соскучитесь в местном веревочном парке. Нет желания готовить – заходим в местные рестораны. Либо арендуем беседку, шатер или даже баню. Есть оборудованные зоны для мангалов, где совершенно легально можно приготовить шашлык.

Интернет

Чтобы провести выходные с пользой, подумайте о правильной мобильной связи даже вдали от цивилизации. Чтобы заветный сигнал на гаджетах за городом не пропадал, к выбору поставщика интернета нужно подойти серьезно. Поверьте, загородом сеть тоже может быть стабильной, а скорость не заставит себя ждать! Теперь даже в самой далекой деревне Ленинградской или Новгородской областей есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом Tele2 или Skylink.

За два года Tele2 инвестировала в строительство сети в Ленинградской области 2 млрд рублей. На данные момент новые базовые станции появились в 350 населенных пунктах.

Альтернативное решение – роутеры Skylink, которые подойдут как для загородного дома, так и для путешествий. Интернет Skylink работает на частоте LTE-450. И технология позволяет передавать данные на высокой скорости на сверхдальние расстояния: базовая станция этого диапазона может охватить территорию в радиусе до 20 километров. И это в то время как в других частотных диапазонах – от 1 до 10 километров.

Skylink вообще зачастую ловит там, где нет больше никакой возможности выйти в интернет. Связь настолько надежная, что ее используют даже службы спасения и силовые структуры.