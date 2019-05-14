2019-05-14T14:15:37+03:00
Общество

У станций «Балтийская» и «Василеостровская» к 2025 году появятся вторые вестибюли

Смольный ищет подрядчика, который внесет в проекты корректировку
Полина ЖУКОВА
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У "Балтийской" и "Василеостровской" сделают дополнительные вестибюли.У "Балтийской" и "Василеостровской" сделают дополнительные вестибюли.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Горожане, которые часто бывают на «Василеостровской» и «Балтийской», не понаслышке знают, какое там бывает столпотворение в часы пик. Но ситуация может измениться, ведь у этих станций метро через несколько лет должны построить дополнительные вестибюли.

По планам, еще один вход у «Балтийской» сделают на пересечении набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Так, у станции появятся еще 4 дополнительных эскалатора. Кроме того, у нового вестибюля будет по два входа и выхода.

На «Василеостровской» второй выход хотят расположить в районе дома №38 на 11 линии Васильевского острова. Кстати, у обеих станций новые вестибюли задуманы подземными.

Сейчас Смольный ищет подрядчика, который внесет изменения в проекты по строительству вестибюлей. Документы необходимо откорректировать, потому что изменилась нормативная база по применению эскалаторов и траволаторов, а также законодательство о транспортной безопасности. Цена контракта на корректировку проектной документации составляет для обеих станций около 180 миллионов рублей. Закончить эти работы подрядчики должны к сентябрю 2020 года. Сейчас на поиск тех, кто выполнит корректировку, объявлен конкурс.

Строить сами вестибюли начнут, судя по всему, не раньше 2021 года. А в 2025 новыми вестибюлями «Балтийской» и «Василеостровской» скорее всего уже смогут воспользоваться горожане.

– Точные сроки возведения объектов будут известны после окончания проектирования и прохождения госэкпертизы. Ожидаемые сроки строительства новых вестибюлей – 2021-2025 годы, – отметили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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