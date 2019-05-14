2019-05-14T16:26:16+03:00
Происшествия

На парковке у отеля в Петербурге взорвавшийся газовый баллон разнес легковушку

Водитель иномарки пострадал, но остался жив
Петр КИБЕР
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На парковке гостиницы "Санкт-Петербург" в машине взорвался баллон с газом.На парковке гостиницы "Санкт-Петербург" в машине взорвался баллон с газом.Фото: Комсомольская правда
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Громкий хлопок перепугал днем 14 мая постояльцев и сотрудников гостиницы «Санкт-Петербург», которая расположена в центре Северной столицы прямо напротив «Авроры». Но причиной звука стал не выстрел легендарного крейсера, а взрыв газового баллона, который лежал в багажнике синего «Киа», стоявшего на парковке отеля.

- Произошла разгерметизация. Газ вышел и сдетонировал. Машину покорежило изнутри, пострадал водитель. Сам баллон остался целым, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Шокированного водителя из машины вытащили люди, оказавшиеся в тот момент на парковке. Кроме него в иномарке никого не оказалось. Мужчина пострадал и был госпитализирован прибывшими медиками.

Надо сказать, что в этот момент парковка перед отелем была плотно забита машинами, а в паре метров от взорвавшегося авто стоял автобус, из которого выходили туристы. По счастью, никто из них не пострадал.

В момент ЧП в гостинице было много постояльцев. Никто из них не пострадал. Фото: Комсомольская правда

В момент ЧП в гостинице было много постояльцев. Никто из них не пострадал.Фото: Комсомольская правда

По словам свидетелей происшествия, которые прислали фотографии в редакцию «Комсомольской правды», после взрыва в иномарке вспыхнуло пламя, однако огонь удалось потушить еще до того момента, как прибыли пожарные.

После взрыва территорию гостиницы сразу оцепили, но позднее, когда стало ясно, что причины ЧП не криминальные и новых происшествий можно не опасаться, ограждения сняли.

Сейчас служащие привели фасад здания и парковку в порядок. Отель «Санкт-Петербург» работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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