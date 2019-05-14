В Петербурге ребенок сломал ногу в двух местах на детской площадке

История произошла 8 мая около 19:20. Накануне Дня Победы Илья с мамой отправились в детский городок в парке «Яблоневый сад» возле улицы Белградской. По словам родителей, ничто в тот день не предвещало беды.

- На этой площадке есть две горки – они представляют собой закрытые пластиковые трубы, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» отец мальчика Алексей Шарафанов. – Сын поднялся на одну из них. Сначала скатил вниз игрушечную машинку – она проехала без проблем. Потом решил скатиться сам.

Невинное детское развлечение закончилось госпитализацией. Правой ногой Илья угодил в большую рваную дыру в днище горки. Ни снаружи, ни изнутри ее не видно – нужно подлезть под трубу и присмотреться.

- Врачи диагностировали двойной перелом со смещением, - продолжает Алексей. – Для нас это особенно тяжело. У Ильи при рождении правая нога была вывернута на 180 градусов. Мы ее всю жизнь, все восемь лет лечили.

Точных прогнозов насчет того, что дальше будет с мальчиком, врачи пока не дают. Через полтора-два месяца снимут гипс, а дальше – долгий период реабилитации и лечения.

- Это же просто кошмар, - говорит наш собеседник. – На этой площадке постоянно огромное множество родителей с детьми. А если кто-то еще что-нибудь сломает, поранится? Почему наши дети должны страдать из-за чужой безответственности?

Соседняя горка. Фото: Ирина Алиева.

Не то время, не то место

Между тем, как оказалось, дырявые горки в «Яблоневом саду» местным жителям уже давно и хорошо известны.

- Мы на этой детской площадке бываем почти каждый день, - поделилась с КП-Петербург Ирина Зайцева. – Это вообще очень популярное место – по выходным там всегда настоящее столпотворение. Дырки заметили давно. Я обращалась на круглосуточную линию ЖКХ, в местную администрацию, в комитет по благоустройству. Все мои заявления до сих пор находятся на рассмотрении. Единственное, что было сделано – вход в одну из горок закрыли фанерой.

По словам Ирины, случай с Ильей тоже далеко не первый. Дети уже получали там травмы – просто до таких серьезных раньше не доходило.

- Одна мамочка рассказала, что у нее ребенок получил вывих, - продолжает наша собеседница. – Одноклассник моего сына защемил там ногу.

В поисках истины мы обратились в администрацию Фрунзенского района. Там нам сообщили, что заявления от жителей действительно поступали – вот только касались они все не той горки, на которой сломал ногу Илья, а соседней.

- В конце апреля, после первого же обращения, в парк приехала комиссия, - комментирует инцидент пресс-служба ведомства. – Горку осмотрели и закрыли вход. Рядом повесили предупреждение. Что касается второй горки, где ребенок получил травму, то по ней обращений не поступало.

В комитете по благоустройству нам сообщили, что все малые архитектурные формы – в том числе и детское оборудование – в парке осматривают каждую неделю. Перед случаем с Ильей площадку тоже осматривали – причем в тот же день, 8 мая, около 16:00. Никаких повреждений специалисты не нашли. Получается, за три часа кто-то успел пробить горку насквозь, а потом на нее поднялся ничего не подозревающий мальчик.

- В понедельник, 13 числа, после очередного осмотра специалисты вызвали сотрудника полиции и составили акт о вандализме, - констатировали в комитете. – Сейчас обе горки закрыты, в ближайшее время их демонтируют.

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Обо всех случаях повреждения детских площадок, деревьев, газонов и малых архитектурных форм можно сообщить на круглосуточную горячую линию комитета по благоустройству: 8 (812) 314-60-13.