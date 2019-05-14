Сильнейшая магнитная буря накрыла Санкт-Петербург на три дня

В Петербурге 14 мая 2019 года началась сильнейшая магнитная буря. В последний раз подобное явление зафиксировали в августе прошлого года. А до этого - в сентябре 2017-го. Ученые отмечают, что оно носит общепланетарный характер и докучает всем жителям Земли.

- Буря регистрируется на всех географических долготах, - рассказывают лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института РАН. - Возмущения магнитного поля заранее ожидались, то есть были спрогнозированы, однако не должны были превысить минимального уровня.

По словам ученых, отклонение от нормы ученые заметили ранним утром 14 мая. К 10 часам буря достигла третьего уровня по пятибалльной шкале.

- Бури такой силы оказывают заметное воздействие на технику, особенно космическую, в том числе увеличивают снос аппаратов с орбиты и вызывают проблемы с поддержанием их ориентации, - объясняют сотрудники лаборатории. - Ожидаются перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Возможны также ложные срабатывания систем защиты.

По прогнозам экспертов, стабилизируется магнитное поле к утру 15 мая. Однако по данным портала Gismeteo, Петербург останется во власти природной аномалии. В среду (с 12 до 18) и четверг (с 18 до 21) ожидается пик геомагнитных возмущений.

КОНКРЕТНО

Что делать во время магнитной бури

Влияют бури не только на технику, но и на живых существ. Особенно страдают метеозависимые люди, а также пациенты с хроническими психическими и соматическими заболеваниями. Например, у них может обостриться гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, появиться боль в суставах.

- В такие дни количество пациентов всегда увеличивается. Люди жалуются на головные боли, мигрень, расстройства психики, - поделилась с «Комсомольской правдой» врач-терапевт высшей категория Лариса Алексеева. - Чтобы предотвратить это, нужно создать дома комфортную обстановку. Если вы знаете, что впереди магнитная буря, следует принять препараты, которые предотвратят обострение хронических болезней.

Тем, кто не так подвержен влиянию, тоже лучше перестраховаться. Например, взять с собой обезболивающее. Следует пить больше воды и сосредоточиться на чем-то позитивном. Пока не закончится возмущение поля, не нужно перенапрягаться, истязать организм жестокими диетами и нагрузками.