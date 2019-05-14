«Путь в ад»: Петербуржец провалился по шею в яму в асфальте, спасая своего ребенка

В Петербурге во вторник, 14 мая, чуть было не произошла трагедия. Житель Приморского района как обычно утром повел своего ребенка в детский сад и никак не ожидал, что окажется по самую шею в глубокой яме, доверху наполненной водой.

Петербуржец шел по Стародеревенской улице привычной дорогой. Вдруг асфальт начал крошиться. В одну секунду земля ушла у него из-под ног. Единственное что успел сделать мужчина, так это оттолкнуть своего малыша в сторону, тем самым спася ему жизнь.

- Я сам был по шею, у меня голова только торчала. Вода — по пояс, — рассказал провалившийся в яму житель города на Неве.

Надо отметить, что отопление в Петербурге отключили только накануне, 13 мая. В противном случае, мужчина мог бы свариться заживо в этой яме.

- Настоящий путь в ад. Кошмар, повезло парню, - схватились за голову пользователи сети, узнав про эту историю.

Петербуржец провалился под землю в неожиданно образовавшуюся в асфальте яму .

Также в сети появилось видео с место провала. На нем видна узкая дыра в асфальте, не больше чем полметра на метр. Выбираться из нее мужчине было сложно, однако он все же выкарабкался наружу живой и здоровый. Теперь отвечать за провал в асфальте будет компания, ответственная за данный участок.