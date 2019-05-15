2019-05-15T10:34:16+03:00
Общество

Мама, отзовись: Усыновленные американцами брат и сестра из Карелии ищут своих родных

Через два десятка лет жители США решили найти своих биологических родителей
Петр КИБЕР
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Брат и сетстра, выросшие в США, решили найти родную мать из карельской Сегежи. Фото: vk.com/pvsgzБрат и сетстра, выросшие в США, решили найти родную мать из карельской Сегежи. Фото: vk.com/pvsgz
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История с усыновлением и поисками выросшими детьми своих биологических родителей, не раз обыграна в голливудских фильмах. Малыши со всего мира оказывались в американских семьях, а спустя годы пытались разобраться в своем прошлом. Так, брат и сестра из Карелии, давно живущие в США, решили разыскать свою родную мать.

- Лена и Вова родились в Сегеже в 80 годах. Жили на улице Кирова. Их мать Галина была лишена родительских прав из-за алкоголизма и безнравственного образа жизни. Брата и сестру отправили в детдом, - пишет Ирина Журавлева в группе ВКонтакте «Мы подслушали в Сегеже».

Пьющую мать и детей разлучили в 1992 году по решению суда. Что стало с их отцом Анатолием (имя мужчины указано в свидетельстве о рождении) - неизвестно. После нескольких лет, проведенных в детдоме Петрозаводска, карельских малышей усыновила семья из США.

Там, за океаном, Лена и Вова выросли, стали полноценными американцами, но свои историю не забыли. Спустя 20 с лишним лет они решили найти родную мать. За помощью они обратились к знакомым, которые и разместили запись в сегежском паблике.

На объявление, опубликованное 14 мая, уже откликнулись несколько местных жителей, которые узнали бывших земляков.

- Мы были соседями на улице Кирова. Хорошо знала их мать Галину, если что - обращайтесь, - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Кто-то вспомнил и самих малышей, с которыми рос в одном дворе. Но пока все только началось и результатов еще предстоит подождать. «Комсомолка» будет следить за историей Елены и Владимира и поисками их матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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