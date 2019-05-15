«Апраксин двор» облагородят

Чего только не услышишь о вещевом рынке в центре Северной столицы! От негатива - «петербургский черкизон», «жуткая барахолка», до позитива - от людей, которые купили здесь нужную вещь дешевле, чем где-либо. Но все сходятся в одном: давно уже настало время поменять облик Апраксина двора на цивилизованный. Именно такой проект реконструкции Апрашки разработали архитекторы компании «Главстрой Санкт-Петербург»

От традиций к современности

О реконструкции Апраксина двора в Санкт-Петербурге заговорили лет пятнадцать назад. Сейчас, наконец, появился реальный шанс, что она все же начнется. Всего через несколько лет грязный, полуразвалившийся рынок превратится в место, которым можно гордиться. Порадуются не только петербуржцы, но и туристы, для которых «Апрашка» - часть живой истории Петербурга. Приятно будет увидеть там не только торговые ряды, но и культурный центр. Застройщик предложил объединить восемь корпусов в единый квартал, где будут работать учебные мастерские, залы для лекций и выставок, учебный театр, площадки для рэп-баттлов и выставочные зоны. Появится творческое пространство для молодых исполнителей, которое сохранит традиции культовых питерских рок-клубов и знаменитого «Сайгона».

Останутся и места для торговли, только после реконструкции выглядеть они будут иначе, в соответствии с новой концепцией развития города. Часть инвестиционных договоров уже заключена, эскиз проекта разработан и находится на рассмотрении. Осталось внести возможные корректировки, утвердить, и работа закипит.

Не хлебом единым

Апраксин двор – это живая история, поэтому петербуржцы надеются, что после реновации дух и атмосфера этого места сохранятся. Строить здесь начали в 1754 году, на участке, который подарила графу Федору Апраксину императрица Елизавета Петровна. Известные архитекторы того времени удачно вписали павильоны в стилистику города. К концу XVIII века Апраксин двор уже был важной торговой точкой молодой столицы империи.

В 19-м веке здесь торговали продуктами, тканью, мебелью, обувью, хозяйственными товарами. Но Апраксин двор был также центром культурной жизни, со своими старинными книгами, картинами, антиквариатом и даже театром! Здание в стиле необарокко возвели в 1876-1878 годах, и сейчас это прославленный БДТ имени Товстоногова.

Так что не хлебом единым был жив этот рынок, и конечно, хочется, чтобы так и осталось.

Олег Басилашвили: «Оставить кусочек старого Петербурга»

- Мне кажется, Апраксин двор нужно подремонтировать, почистить, но ничего не сносить, не рушить булыжную мостовую. Это ведь кусочек старого Петербурга, заповедник истории. Для его обновления нужно обладать любовью к городу. Когда я приехал в Амстердам, попросил показать мне старый город. И меня повезли в такое же место, как наш Апраксин двор, там он иначе называется. И вот там воздан кусочек старого Амстердама, каким он был сто лет назад. Очень интересно! У нас можно так же сделать. Сохранить Петербург Достоевского, Гоголя, Чехова. Как музей обывательского, мещанского быта петербуржцев XIX – начала XX века. Экскурсионное место, где будут трактиры с калачами и блинами, лавки букинистов со старыми книгами и гравюрами, фотоателье, даже, возможно, телегами, сеном и лошадьми. Чтобы был дух Питера. Только не еще одну Новую Голландию, где после переделки очарования прошлого не осталось.

Анастасия Мельникова: «Если отреставрируют, это будет потрясающе»

- Я сама хожу иногда что-то купить в Апраксином дворе, там можно найти хорошие и недорогие вещи. И у меня сердце болит от того, что это историческое место в центре города разрушается, все грязно, неопрятно. Конечно, надо приводить в порядок. Только бы нашлись деньги, чтобы это сделать. Если Апрашку отреставрируют, это будет идеально, потрясающе. А если еще и будет связано с культурой, буду очень рада. Архитектура там фантастическая, узенькие улочки, мостовые, своя особая жизнь, можно сделать такую красоту, такое выставочное пространство, прогулочную часть, маленькие таверны. Если останутся и торговые ряды, будет прекрасно. Только чтобы все это было доступно людям, - дорогих бутиков у нас и так хватает.

Борис Смолкин: «Если получится, буду аплодировать»

- В День Победы мы шли с друзьями по улице Ломоносова мимо Апрашки, и как раз спорили: когда-нибудь это безобразие закончится или нет? Я не очень верю, но если получится прикрыть этот гадюшник, буду аплодировать. Это будет великое дело. С Черкизоном в Москве же все-таки справились.

Это ведь сердцевина нашего города, городская первобытная архитектура, лучше ее сохранить. Я не специалист, но мне кажется, должно быть что-то связанное с этнографией, городским фольклором. Надо использовать помещения, чтобы могли работать художники, репетировать музыканты. Чтобы это стало экскурсионным местом. Бережно надо к нему отнестись.

Николай Копейкин: «Только пусть будет живое место»

- Мы всегда для концертов реквизит покупаем в Апрашке, там есть что найти, и дешево. Сейчас это полукриминальное место, адская дыра, где кипит своя жизнь. Если там появится и культура, будет здорово, я только «за». Подобные культурные центры есть, например, в Берлине, в Любляне. Там музыкальные клубы, художественные мастерские, галереи. Все это полностью отдано на откуп молодежи, никто не вмешивается. Так что вопрос в том, каково будет наполнение этого культурного центра, унылые не интересны. И искусство не должно быть под жестким давлением, художники сами разберутся. Это как «первичный бульон» на планете, в котором рождалась ДНК. Это должно быть живое место, чтобы людям было интересно туда ходить. Но и на торговлю совсем плевать нельзя, чтобы продавцы не лишились работы.

Татьяна Буланова: «Еще одно культурное место не помешает»

- Я очень давно не была в Апраксином дворе. Но если там сделают культурный центр и предложат выступить, наверно, не откажусь. И еще одно культурное место в городе не помешает: чем больше культуры, тем лучше. Если в этом есть надобность, почему нет. Я не против. Главное, чтобы ходили, чтобы это было интересно.

Эскиз реновации восьми корпусов Апраксина двора был представлен архитекторами застройщика в апреле 2019 года. Реализация проекта позволит создать в центре города современное общественное пространство, которое станет точкой притяжения творческой молодежи, бизнеса и туристов. Реконструкцию Апрашки не дает начать «наследие 90-х» - многочисленные арендаторы, которые получили разрешительные документы на торговлю более 10 лет назад.