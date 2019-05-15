2019-05-15T12:16:05+03:00
Происшествия

Рейс Ларнака-Петербург задержали на час из-за пьяной дебоширки

Пока девушку пыталась вывести из салона местная полиция, пассажиры с детьми терпеливо ждали вылета [видео]
Петр КИБЕР
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Рейс из Ларнаки в Петербург задержали на час из-за пьяной дебоширки.Рейс из Ларнаки в Петербург задержали на час из-за пьяной дебоширки.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Не самым приятным образом закончился отдых для петербургских туристов, отдыхавших на майские праздники на Кипре. При вылете домой, рейс из аэропорта Ларнаки задержали на час. Причиной стало дебоширство одной из пассажирок.

- Пьяная девушка вела себя вызывающе, пришлось местной полиции применить физическую силу, - пишут пассажиры рейса, опубликовавшие видео в соцсетях.

Рейс Ларнака-Петербург задержали из-за пьяной пассажирки.

По словам свидетелей и невольных участников инцидента, сначала буйную пассажирку уговаривали выйти по-хорошему, но, потратив достаточно времени, стражи порядка взяли нетрезвую петербурженку «под белы рученьки» и вывели ее из самолета.

Сама виновница «торжества» взывала к другим пассажирам, прося вступиться за нее, но люди, среди которых были и дети, остались глухи к мольбам. На видеозаписи слышно, как малыши, устав терпеть, плачут и просятся в туалет, а взрослые их успокаивают. Поэтому туристы лишь приветствовали действия полицейских.

Через час с лишним после запланированного времени вылета, самолет наконец отправился в Петербург и уже ближе к вечеру 14 мая приземлился в Пулково.

По предварительной информации, нетрезвая девушка, устроившая дебош на борту лайнера, оказалась жительницей Кронштадта. Теперь ей предстоит не только купить себе новый билет домой, но и оплатить издержки авиакомпании - по правилам безопасности, если человека высаживают с самолета, то обязаны снять и его багаж, а для этого часто приходится разгрузить самолет полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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