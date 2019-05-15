Рейс Ларнака-Петербург задержали на час из-за пьяной дебоширки

Не самым приятным образом закончился отдых для петербургских туристов, отдыхавших на майские праздники на Кипре. При вылете домой, рейс из аэропорта Ларнаки задержали на час. Причиной стало дебоширство одной из пассажирок.

- Пьяная девушка вела себя вызывающе, пришлось местной полиции применить физическую силу, - пишут пассажиры рейса, опубликовавшие видео в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708791" frameborder="0"></iframe> Рейс Ларнака-Петербург задержали из-за пьяной пассажирки.

По словам свидетелей и невольных участников инцидента, сначала буйную пассажирку уговаривали выйти по-хорошему, но, потратив достаточно времени, стражи порядка взяли нетрезвую петербурженку «под белы рученьки» и вывели ее из самолета.

Сама виновница «торжества» взывала к другим пассажирам, прося вступиться за нее, но люди, среди которых были и дети, остались глухи к мольбам. На видеозаписи слышно, как малыши, устав терпеть, плачут и просятся в туалет, а взрослые их успокаивают. Поэтому туристы лишь приветствовали действия полицейских.

Через час с лишним после запланированного времени вылета, самолет наконец отправился в Петербург и уже ближе к вечеру 14 мая приземлился в Пулково.

По предварительной информации, нетрезвая девушка, устроившая дебош на борту лайнера, оказалась жительницей Кронштадта. Теперь ей предстоит не только купить себе новый билет домой, но и оплатить издержки авиакомпании - по правилам безопасности, если человека высаживают с самолета, то обязаны снять и его багаж, а для этого часто приходится разгрузить самолет полностью.