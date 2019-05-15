Один город – один чемпион: абоненты «МегаФона» отпраздновали победу «Зенита» терабайтом трафика

12 мая на стадионе «Газпром Арена», в рамках завершающего домашнего матча «Зенита» против ЦСКА абоненты «МегаФона» установили рекорды по использованию голосового и интернет-трафика. Было использовано в 10 раз больше минут, чем днем ранее, и в 9 раз больше трафика передачи данных.

Пик нагрузки на петербургскую сеть «МегаФона» по числу одновременно подключенных абонентов пришелся на 18.00 и составил почти 10 тыс. пользователей. Наиболее активно звонили абоненты в 21.00 и «проговорили» 8,5 тыс. минут. Пик интернет-активности пришелся на 20.00 и составил 206 Гбайт. Суммарный объем голосового трафика 12 мая составил 40 тыс. минут, что почти в 10 раз больше, чем 11 мая. Суммарный объем дата-трафика в день матча оказался в 9 раз больше, чем днем ранее, и составил один терабайт.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Перед матчем абоненты «МегаФона» получили возможность принять участие в нескольких активностях от оператора. Можно было взять настоящий и цифровой автограф у легенды «Зенита» Мигеля Данни в эксклюзивном формате. В дополнение к селфи болельщики могли отправить фото селфи с футболистом на свою почту или распечатать ее.

С помощью мобильных телефонов пришедшие на стадион зрители могли принять участие и в интерактивной футбольной викторине, пройти испытание на скорость реакции, силу удара по мячу или попробовать свои силы в тренировках для футболистов. Видеозапись участия можно было сохранить на смартфон.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Перед матчем были собраны имена 3 тыс. болельщиков, которые были размещены на 10-метровом панно перед главным входом на стадион. Кроме того, «МегаФон» предложит болельщикам специальный сервис для сайта «Зенита», который позволит в ближайшее время получать все свои фотографии со стадиона, просто загрузив собственное селфи.

- Петербург – это город, где чемпион всегда один, - подчеркнул Владимир Бакалов, директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон». – «Зенит» в пятый раз доказал свое превосходство над другими командами в футболе. Мы поздравляем сине-бело-голубых и их болельщиков с победой любимого клуба в чемпионате России. Мы уверены, что это не последняя победа! «МегаФон» является чемпионом в телеком-отрасли и из года в год потверждает лидерство по скоростному интернету: по данным Ookla, средняя скорость скачивания на 4G-устройствах в петербургской сети «МегаФона» во втором квартале этого года составила 29,27 Мбит/с. Мы рады, что сеть «МегаФона» в очередной раз предоставила нашим абонентам все возможнности для бесперебойного общения и размещения фото и видео в соцсетях даже в часы пиковой рекордной нагрузки.