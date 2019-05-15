На мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа, завели уголовное дело

История про бесчеловечный поступок мужчины в Колпине подходит к логическому завершению. На живодера завели уголовное дело. И по статье о жестоком обращении с животными ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Напомним, что 9 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего питомца. На помощь бедному животному поспешили местные жители, которые стали свидетелями ужасной сцены. А затем под свою опеку собаку по кличке Ютта взяли волонтеры. Искалеченное животное отвезли в ветеринарную клинику: у собаки диагностировали серьезные многочисленные травмы и переломы. Она до сих пор находится на лечении. А на днях животному сделали операцию – соединили отломанные части бедренной кости.

За животным ухаживают ветеринары и волонтеры. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs

– Ютта чувствует себя хорошо. После пережитого очень осторожно относится к людям. При любом прикосновении испытывает панику. Но вкусняшки от медсестры после процедуры съела с удовольствием! – рассказали волонтеры, которые навестили собаку в клинике.

Сразу же после происшествия на место вызвали полицейских, самого живодера задержали. Поэтому все это время с него не спускали глаз. Разбирательства продлились до 13 мая, когда и возбудили уголовное дело.

Недавно собаке сделали операцию. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs

– Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время следственные действия продолжаются, – отметили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Судя по травмам, которые выявили ветеринары у Ютты, прежде чем выкинуть из окна, собаку изрядно поколотили дома. Но, как выяснилось, человек, который выкинул ее из окна, непосредственно хозяином не является. А владельца в момент происшествия, к сожалению, не оказалось в квартире. Кроме этого животного, в доме на четвертом этаже живет еще и хаски. За судьбу второго четвероногого друга очень переживают волонтеры.