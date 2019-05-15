2019-05-15T14:21:30+03:00
Досуг

Это «Алиса»! Это «Наш-Ваш Выбор»!

Билеты на выступления были распроданы с невероятным ажиотажем за считанные дни
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Новый альбом «Посолонь» «Алисы» выйдет осенью 2019 года.Новый альбом «Посолонь» «Алисы» выйдет осенью 2019 года.
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24 мая в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге представит легендарную программу "Наш-Ваш Выбор". Билеты на выступления были распроданы с невероятным ажиотажем за считанные дни! Уже известны названия песен, которые выбрали поклонники группы. На концертах также прозвучат раритеты: песни с альбомов "Танцевать", "Джаз", и даже два трека, не вошедшие ни в одну студийную пластинку и давно не исполнявшиеся на сцене.

Выбор группы поклонники "Алисы", которые успели купить билеты, узнают уже совсем скоро. Надеемся, что на концертах прозвучит главная премьера этой весны - сегодня выходит долгожданный сингл! Первыми новую песню смогут услышать только участники проекта на Planeta.ru.

Новый альбом «Посолонь» выйдет осенью 2019 года. Купить его можно только на краудфандинговой платформе Планета до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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