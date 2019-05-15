2019-05-15T17:49:59+03:00
Звезды

Иван Ургант впервые за год показал подросшую дочь Нину

Телеведущий поздравил девочку с днем рождения
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Иван Ургант и его жена Наталья.Иван Ургант и его жена Наталья.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Сегодня одной из наследниц Ивана Урганта исполнилось 11 лет. Старшая родная дочь шоумена была названа в честь бабушки Ивана, прославленной актрисы Нины Николаевны Ургант. Несмотря на то, что телеведущий много общается со звездами отечественного и мирового шоу-бизнеса на самые разные темы, в вопросах своей личной жизни он крайне сдержан. Последний раз он публиковал фотографию Нины ровно год назад. Под сегодняшним снимком дочки в Instagram он оставил весьма лаконичную подпись с сердечком: «I love, 11».

Большинство поклонников присоединились к поздравлениям, подметив, что Нина заметно выросла и стала очень похожа на отца. Среди подписчиков телеведущего оказались и коллеги по цеху. Например, Алика Смехова сообщила, что ее сыну сегодня исполнилось 19 лет, а Ирена Понарошку написала: «Какая славная! С днем явления Нину Ивановну и родителей!».

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Напомним, первый недолгий брак у Ивана Урганта был с Кариной Авдеевой. После этого несколько лет он встречался с Татьяной Геворкян. В итоге артист взял в жены Наталью Кикнадзе, с которой был знаком со школы. У пары двое общих детей. Младшей дочке Валерии недавно исполнилось три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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