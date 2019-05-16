2019-05-16T16:25:34+03:00
Происшествия

Под Петербургом пять часов полыхали склады с горюче-смазочными материалами

Крупный пожар на площади 12 тысяч квадратных метров в поселке имени Свердлова тушили 55 бойцов МЧС
Петр КИБЕР
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В поселке имени Свердлова горели склады ГСМ. Столб дыма и пламени был виден за несколько километров.В поселке имени Свердлова горели склады ГСМ. Столб дыма и пламени был виден за несколько километров.Фото: СОЦСЕТИ
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Столбы густого черного дыма, смрад, как от паленой резины и многометровые языки пламени напугали вечером 15 мая жителей северо-восточной части Санкт-Петербурга. В ближайшем пригороде Северной столицы полыхали склады с горюче-смазочными материалами.

- В 23:00 15 мая 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район Ленинградской области, поселок имени Свердлова. По прибытии было установлено, что горят склады, хозпостройки и строительные вагончики на общей площади 12 000 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Пожар в посёлке имени Свердлова.

Почти сразу стало понятно, что дело серьезное и пожару присвоили третий ранг сложности. Местные жители в это время с интересом наблюдали за происходящим из окон. Впрочем, вскоре запах стал невыносимым и людям пришлось плотно закрыть створки. Тем более, что вернуться по домам и закрыть окна им посоветовали по громкой связи через систему экстренного оповещения.

- Жаль, что не передать всем запах ! Почему ещё нет такой функции на смартфонах. Это ужас! Пахнет, как гудрон паленый, - писали горожане в соцсетях.

Жителей поселка Свердлова в связи с крупным пожаром просят вернуться домой и закрыть окна.

Также петербуржцы и жители Ленобласти сообщали о хлопках, которые происходят на месте пожара на Петрозаводской улице. Одновременно с этим образовывались новые языки огня. По всей видимости, взрывались емкости с горюче-смазочными материалами - на складах хранился тосол и прочие автомобильные жидкости.

Почти пять часов 14 пожарных расчетов и 55 бойцов областного и петербургского управлений МЧС боролись с огнем. Лишь к четырем утра пламя удалось победить.

- В 03:51 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали дежурные смены 93, 94, 96, 101, 102, 105, 127, 128 147 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области, дежурные смены 40, 50 и 52 пожарно-спасательных частей Санкт-Петербурга, - сообщает областное управление МЧС.

Официальных сведений о пострадавших нет. Сейчас в обстоятельствах и причинах ЧП разбираются дознаватели противопожарной службы Всеволожского района Ленинградской области.

Видео пожара в посёлке имени Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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