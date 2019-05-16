Стоматологическая клиника «ДЕНТ CRAFT»

Главный врач: Сергей Михайлович Ригорович, стоматолог-ортопед с сорокалетним опытом работы в практической ортопедической стоматологии.

О КЛИНИКЕ

«Дент Craft» - пожалуй, самая необычная стоматология в Петербурге. И не только потому, что здесь оказывают петербуржцам все виды стоматологических услуг (имплантация, лазерные методы лечения и хирургии, полная стоматологическая реабилитация пациентов). Эта клиника отличается особым отношением к пациентам – внимательным и чутким. Здесь всегда готовы помочь советом или делом, поддержать и, конечно же, пойти навстречу пожеланиям пациентов.

Так что «Дент Craft» - это не просто стоматологическая клиника. Это - «Клуб друзей крепких и здоровых зубов»!

Почему именно клуб? Такое обозначение появилось само собой, во многом благодаря пациентам, или, как называют их доктора, друзьям клиники. Ведь обратившись за помощью хотя бы раз, люди с удовольствием советовали «Дент Craft» родственникам и знакомым. А что может лучше сказать о репутации медицинского учреждения, чем отзывы пациентов?

Общение с гостями в клинике «Дент Craft» начинается не просто с приветствия, а с полноценного доброжелательного знакомства. Возможно, некоторых пациентов поначалу удивляют вопросы о наследственности, семье и работе. Но ведь состояние зубов зависит от общего здоровья и нашего образа жизни. Поэтому здесь никогда не начинают лечение, не выяснив, почему зуб заболел. А разобравшись в причинах стоматологических проблем, вместе с пациентом обсуждают, как их лучше решить.

- Мы предлагаем разные варианты, объясняем, почему одно нужно сделать обязательно и срочно, а другое может подождать. Часто с нами не соглашаются, спорят, удивляются. И вы знаете - нам нравятся такие пациенты! Значит им, как и нам, не все равно, - говорят специалисты клиники. - Мы готовы на все, чтобы помочь, но никогда не идем на поводу у пациента, если хоть немного сомневаемся, что приглянувшаяся ему процедура бесполезна или хуже того – вредна. Потому что уважаем не только наших гостей, но и себя, и никогда не позволим себе навредить человеку, который нам доверился.

За окном век технологий и инноваций. Стоматологические клиники наперебой предлагают самые современные методы лечения. В клинике «Дент Craft» все это тоже есть. И новейшее оборудование, и профессиональный доброжелательный коллектив, сплоченный общей работой. Единственное, чего нет – фантастических скидок, потому что снижения цены «просто так» не бывает: это всегда экономия на чем-то.

- Экономить на здоровье – это неправильно, - считают доктора. - Мы не делаем скидок, но с удовольствием дарим подарки членам нашего клуба. Ведь порадовать друзей какими-нибудь бесплатными процедурами всегда приятно.

КОМАНДА

Доктора «Дент Craft» - это сплоченная команда, долго формировавшаяся по принципу дружбы и взаимопомощи. Команда, в которой каждый из сотрудников является важным звеном. Все доктора имеют сертификаты сразу по нескольким направлениям стоматологии. Это позволяет оказывать пациентам помощь на более высоком уровне, в рамках даже одного приема.

Качество работы врачей контролирует главный врач клиники - Сергей Михайлович Ригорович, специалист высокого класса с огромным опытом. И, конечно, главная оценка – это отзывы пациентов. Обратная связь вдохновляет специалистов быть лучше и постоянно повышать свою квалификацию. Так, в марте этого года весь коллектив клиники прошёл обучение лазерным технологиям в стоматологии.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Своим главным достижением специалисты клиники считают формирование особой системы оказания медицинской стоматологической помощи. В ее основе - четкое планирование манипуляций, исключение повторяющихся процедур, лишних посещений. За счет параллельного ведения пациентов сокращается среднее время всех манипуляций. Это возможно потому, что один врач имеет несколько смежных специализаций и проводит сразу, например, лечение и установку коронки, удаление зуба. Или пациента на одном приеме принимают два доктора разных специализаций. Повысить качество лечения помогают лазерные технологии.

А еще в прошлом году в «Дент Craft» произошло сразу несколько важных событий. Внедрение лазерных технологий позволило полностью отказаться от травматичных операций при помощи скальпеля. Теперь заживление после операций и удаления зубов проходит в три раза быстрее, отмечают врачи.

В клинике теперь используют и особый способ синус-лифтинга (когда надо нарастить кость для имплантации). Если коротко – эта методика позволяет металлическим инструментам не прикасаться к живым тканям. Остальные подробности лучше узнать у врача.

И, наконец, теперь в клинике проводятся специальные лекции для пациентов, где можно получить информацию о показаниях и противопоказаниях к различным манипуляциям, о критериях правильности проводимого лечения, задать любые вопросы.

Кстати, в «Дент Craft» с пациентами встречаются не только для лечения, но и для общения.

- Так как мы – клуб друзей крепких и здоровых зубов, мы регулярно встречаемся со своими друзьями, - говорят в клинике. - Общаемся, пьем кофе и чай у камина, вместе устраиваем мастер-классы по рукоделию, поём и танцуем. И просто радуемся жизни и здоровью!

КОНТАКТЫ

Адрес: станция метро «Пионерская», Коломяжский проспект, 28 к 3.

Телефон: 8 (921) 965-71-53.

Сайт: dentcraft.spb.ru

Инстаграм: @_dent_craft

«ВКонтакте»: vk.com/dent_craft