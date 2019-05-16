Балтийские Реабилитационные Технологии

Служба амбулаторной реабилитации для тяжелых больных - взрослых и детей.

Главный врач: Денис Владимирович Поляков - врач-реабилитолог, член Международной ассоциации специалистов по лечению позвоночно-спинномозговой травмы, ассистент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ имени И.И. Мечникова.

О КОМПАНИИ

Компания «Балтийские реабилитационные технологии» работает с 2012 года и решает самые сложные задачи восстановления тяжелобольных пациентов в домашних условиях. Служба занимается реабилитацией после инсульта, позвоночно-спинномозговых и черепно-мозговых травм. Компания ориентирована на комплексное решение проблемы восстановления функций после заболевания и адаптации больного человека к среде обитания. Специалисты «Балтийских реабилитационных технологий» берутся даже за тяжелых больных.

«Балтийские реабилитационные технологии» - первая в Петербурге медицинская организация, которой удалось создать выездную службу медицинской реабилитации для больных неврологического и ортопедического профиля. За годы успешной работы компании удалось сформировать полноценную междисциплинарную бригаду для оказания квалифицированной медицинской помощи на дому.

Специалисты службы имеют высочайший уровень подготовки и постоянно совершенствуют свои знания и навыки. А к своим пациентам подходят строго индивидуально. Ведь последствия инсультов и травм у каждого могут выражаться по-разному. И каждому человеку нужна своя, персональная, адаптация к конкретным условиям – дома, квартиры, жизни. Да и навыки самообслуживания должны формироваться именно в той среде, где человек потом будет их применять.

- Наши принципы - качество и индивидуальный подход к каждому пациенту. Наша миссия – индивидуальная, доступная и высококачественная реабилитация для каждого, - говорят специалисты службы. - Мы системно используем понятные и доступные методики для восстановления двигательной активности, речи, глотания, коррекции психических нарушений. Работаем прямо на дому у пациентов – так что родственникам нет необходимости куда-то их возить. Конечно, реабилитация в домашних условиях подразумевает активное участие самого пациента и его близких в формировании целей и задач работы, оценке ее результатов, совместных усилий по адаптации больного. Работаем все вместе.

Кстати, работа на дому имеет еще одно важное преимущество для пациентов и их семей: отсутствие лишних расходов. Не нужно платить за «больничную койку», уход, работу персонала. Оплачивается только лечение как таковое: процедуры и деятельность специалистов.

- Одна из наших главных особенностей – это мобильность, - говорит главный врач «Балтийских реабилитационных технологий» Денис Поляков. - Наши специалисты выезжают во все районы Петербурга и в Ленобласть. Мы считаем, что реабилитация должна быть доступна всем категориям больных, даже тем, кто не может выйти из дома.

В основе лечения – всегда лежит активность пациента. Фото: архив компании.

«Балтийские реабилитационные технологии» используют преимущественно активные методы реабилитации, те, что требуют непосредственного участия больного в процессе. Применяют только методики с доказанной эффективностью, получившие признание во всем мире. Нет, здесь не отказались от медикаментозного лечения и физиотерапии, - специалисты компании применяют весь арсенал современной медицины, но в основе лечения всегда лежит активность самого пациента.

- Подход к проблемам больного и его семьи должен быть комплексным, - уверен Денис Владимирович, - мы не работаем с одним только пациентом, мы работаем и с его родственниками, ухаживающим персоналом, подбираем инвалидную технику и приспособления.

КОМАНДА

Команда службы «БРТ» объединяет врачей, логопедов, психологов и специалистов по физической реабилитации. Это молодой, энергичный коллектив профессионалов. Люди, которым интересно все новое, кто любит учиться, изобретать новые методы реабилитации. Впрочем, многие здесь преподают и сами – делятся опытом с учениками и коллегами.

- Мы создаем новые методики, активно пользуемся передовыми отечественными и зарубежными разработками, - рассказывает Денис Поляков, - Регулярно приглашаем иностранных специалистов и ездим на стажировки. Нам интересно то, что мы делаем. И нам важна судьба наших пациентов. Небезразличие, обучаемость, целеустремленность – эти качества являются решающими при отборе в нашу команду.

С помощью специалистов службы люди, перенесшие тяжелые недуги, получают шанс на восстановление утраченных функций. Фото: архив компании.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

С 2012 года специалисты компании провели более пяти тысяч успешно завершенных программ реабилитации. А это значит, жизнь более чем пяти тысяч человек и их семей стала проще и, наверняка, гораздо приятнее. Люди, перенесшие тяжкие недуги, смогли вернуть утраченные функции, дали возможность ходить, разговаривать, обслуживать себя.

В 2017 году компания стала победителем проекта «Клиника года» в номинации «Выбор экспертов».

Сейчас «Балтийские реабилитационные технологии» открывают новое направление: абилитация (так называются методы адаптации пациентов к жизни) и реабилитация для детей.

- Теперь наши услуги доступны и для маленьких пациентов. Создана уникальная междисциплинарная бригада детской амбулаторной реабилитации. Мы начинали реализовывать проект по адаптации особенных детей к самостоятельной жизни, - говорят специалисты компании. - Мы работаем на результат, ставим цели совместно с больным и совместно их достигаем. Мы постоянно совершенствуемся

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 33 корп. 1.

Телефон: 8 (812) 425 67-96, 8 (921) 947 60-41.

Сайт: www.balt-reatech.ru